इस्लामाबाद में सुसाइड ब्लास्ट: 12 की मौत, रक्षा मंत्री आसिफ बोले- 'ये वेक-अप कॉल'

Nov 11, 2025, 11:55 AM

इस्लामाबाद, 11 नवंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद कोर्ट परिसर के बाहर हुए धमाके को आत्मघाती हमला बताया है। हमले में 12 लोग मारे गए जबकि 27 घायल हो गए हैं। देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसे 'वेक-अप कॉल' बताते हुए काबुल को निशाने पर लिया।

इस्लामाबाद के जी-11 इलाके में जिला और सत्र न्यायालय इमारत के बाहर हुए आत्मघाती हमले में करीब बारह लोग मारे गए और 27 लोग घायल हुए हैं।

गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कोर्ट के बाहर मीडिया को बताया कि दोपहर 12:39 बजे एक "सुसाइड ब्लास्ट" हुआ था। उन्होंने बताया कि इसमें 12 लोग मारे गए और लगभग 27 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज किया जा रहा है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद इस बारे में हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं।

इनसे पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी दोनों ने इस घटना को 'सुसाइड ब्लास्ट' बताया था।

एक्स पोस्ट में, राष्ट्रपति जरदारी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की, घायलों के ठीक होने की प्रार्थना की और श्रद्धांजलि दी।

वहीं, रक्षा मंत्री आसिफ ने भी इस घटना को "वेक-अप कॉल" कहा। उन्होंने कहा, "हम युद्ध की स्थिति में हैं। जो कोई भी यह सोचता है कि पाकिस्तानी सेना यह युद्ध अफगान-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र और बलूचिस्तान के दूरदराज के इलाकों में लड़ रही है उन्हें बताना चाहूंगा कि आज इस्लामाबाद जिला अदालतों में हुआ यह आत्मघाती हमला एक वेक-अप कॉल है।"

उन्होंने आगे कहा, "इस माहौल में, काबुल के शासकों के साथ सफल बातचीत की ज्यादा उम्मीद रखना बेकार होगा।"

सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लानजर ने भी इस्लामाबाद में हुई इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा, "आत्मघाती हमलावरों और आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। वे इंसानियत के दुश्मन हैं," उन्होंने आगे कहा कि सिंध पुलिस को अगले आदेश तक हाई अलर्ट पर रखा गया है।

डॉन मीडिया आउटलेट के अनुसार, घायलों को इलाज के लिए पीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपातकालीन सेवा, बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक टीमों ने इलाके को घेर लिया है और मामले की जांच में जुटी हैं।

