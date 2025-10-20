अन्तरराष्ट्रीय

इस वर्ष पहले नौ महीनों में चीन की जीडीपी में साल-दर-साल 5.2 फीसदी की वृद्धि

Oct 20, 2025, 11:05 AM

बीजिंग, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने प्रारंभिक अनुमान जारी किए, जिनसे पता चला कि इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में (जनवरी से सितंबर तक) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 1,01,503.6 अरब युआन तक पहुंच गया, जो स्थिर कीमतों पर साल-दर-साल 5.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

पहली तीन तिमाहियों में देश की अर्थव्यवस्था ने स्थिर वृद्धि बनाए रखी और उच्च-गुणवत्ता वाले विकास ने सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए।

विभिन्न उद्योगों के संदर्भ में, प्राथमिक उद्योग का जोड़ा मूल्य 5,806.1 अरब युआन था, जो पिछले साल जनवरी से सितंबर तक की तुलना में 3.8 प्रतिशत अधिक था। द्वितीयक उद्योग का जोड़ा मूल्य 36,402 अरब युआन था, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 4.9 फीसदी अधिक था और तृतीयक उद्योग का जोड़ा मूल्य 59,295.5 अरब युआन था, जिसमें साल-दर-साल 5.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

वहीं, तिमाही के अनुसार, पहली तिमाही में जीडीपी में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, दूसरी तिमाही में 5.2 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। माह-दर-माह के दृष्टि से देखा जाए, तो तीसरी तिमाही में जीडीपी में 1.1 फीसदी की वृद्धि हुई है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

