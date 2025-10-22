इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में चीन में रेल यात्रियों की संख्या 3 अरब 54 करोड़ तक पहुंची

बीजिंग, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीन स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड से मिली खबर के अनुसार, इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में चीन में रेल यात्रियों की संख्या 3 अरब 54 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 6% की वृद्धि है, जिसने इसी अवधि के लिए एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया।

राष्ट्रीय रेल परिवहन सुरक्षित, स्थिर और व्यवस्थित है।

चीन स्टेट रेलवे ग्रुप कंपनी लिमिटेड के यात्री परिवहन विभाग के प्रमुख के अनुसार, पहली तीन तिमाहियों में रेलवे विभाग ने उच्च गति और पारंपरिक रेलवे संसाधनों का समन्वय किया, परिवहन क्षमता का दोहन किया और यात्री रेलगाड़ियों के संचालन की योजनाओं को गतिशील रूप से अनुकूलित किया।

राष्ट्रीय रेलवे ने प्रतिदिन औसतन 11,087 यात्री रेलगाड़ियां चलाईं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 7.1% की वृद्धि रही।

इसके साथ ही, रेलवे विभाग सक्रिय रूप से विशिष्ट पर्यटक रेलगाड़ियां और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल रेलगाड़ियां चला रहा है, जो पारिवारिक पर्यटन, अध्ययन पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर्यटन सहित विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

इससे यात्रियों को विविध यात्रा विकल्प और उच्च-गुणवत्ता वाला अनुभव मिलता है। साथ ही, रेलवे विभाग ने सीमा पार यात्री परिवहन को मजबूत किया है, सीमा पार पर्यटन को बढ़ावा दिया है, तथा कार्मिक आदान-प्रदान और व्यापार को प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाया है।

