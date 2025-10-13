इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में चीन का माल व्यापार 336.1 खरब युआन पहुंचा

बीजिंग, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राज्य परिषद सूचना कार्यालय ने 2025 की पहली तीन तिमाहियों में आयात और निर्यात की स्थिति से परिचित कराने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।

चीनी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में चीन का माल व्यापार 336.1 खरब युआन तक पहुंचा, जिसमें वर्ष 2024 की इसी अवधि की तुलना में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें से निर्यात 199.5 खरब युआन तक पहुंचा, जिसमें 7.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जबकि आयात 136.6 खरब युआन तक पहुंच गया, जिसमें 0.2 प्रतिशत की कमी है।

इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में, आसियान के साथ चीन का कुल आयात और निर्यात 55.7 खरब युआन तक पहुंच गया, जो वर्ष 2024 की इसी अवधि की तुलना में 9.6 प्रतिशत ज्यादा है, जो चीन के कुल विदेशी व्यापार का 16.6 प्रतिशत है। आसियान चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है और लगातार आठ वर्षों से चीन का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद व्यापारिक साझेदार रहा है।

व्यापारिक साझेदारों के दृष्टिकोण से, इस वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में 'बेल्ट एंड रोड' के निर्माण में भाग लेने वाले देशों के लिए चीन का आयात और निर्यात कुल 173.7 खरब युआन है, जो वर्ष 2024 की तुलना में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो इसी अवधि के दौरान चीन के समग्र आयात और निर्यात विकास दर से 2.2 प्रतिशत अधिक है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/