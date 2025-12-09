अन्तरराष्ट्रीय

इस वर्ष चीन में कच्चे तेल का उत्पादन 21.5 करोड़ टन तक पहुंचने की उम्मीद

बीजिंग, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में चीन में कच्चे तेल का उत्पादन 21.5 करोड़ टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा।

"14वीं पंचवर्षीय योजना" अवधि (2021-2025) के दौरान, चीन ने तेल और गैस अन्वेषण में फलदायी परिणाम प्राप्त किए, उत्पादन स्थिर और बढ़ता रहा, जिससे देश का तेल और गैस उत्पादन मात्रा और दक्षता में एक साथ वृद्धि और हरित विकास के एक नए चरण में पहुँच गया।

आंकड़ों के अनुसार, "14वीं पंचवर्षीय योजना" अवधि के दौरान, चीन ने कुल 10.5 करोड़ टन नई कच्चे तेल उत्पादन क्षमता का निर्माण किया है। इनमें से, अपतटीय कच्चा तेल एक महत्वपूर्ण "विकास इंजन" बन गया, जिसने लगातार पांच वर्षों तक देश के नए तेल उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान दिया।

वहीं, प्राकृतिक गैस की बात करें तो, चीन के प्राकृतिक गैस उत्पादन में लगातार नौ वर्षों से 10 अरब घन मीटर से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे दुनिया के चौथे सबसे बड़े प्राकृतिक गैस उत्पादक के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है।

अनुमान है कि वर्ष 2025 में, राष्ट्रीय प्राकृतिक गैस उत्पादन 260 अरब घन मीटर तक पहुंच जाएगा, जो "13वीं पंचवर्षीय योजना" अवधि के अंत यानी वर्ष 2020 की तुलना में 35% की वृद्धि है।

यह भी बताया गया है कि "14वीं पंचवर्षीय योजना" अवधि के दौरान, चीन में 10 करोड़ टन से अधिक भंडार वाले 10 बड़े तेल क्षेत्र और 1 खरब घन-मीटर से अधिक भंडार वाले 19 बड़े गैस क्षेत्र जुड़े। तेल के संचयी नव प्रमाणित भूगर्भीय भंडार 7 अरब टन से अधिक हो गए और प्राकृतिक गैस 70 खरब घन-मीटर से अधिक हो गई, दोनों संख्या "13वीं पंचवर्षीय योजना" अवधि की तुलना में क्रमशः लगभग 43% और 40% की वृद्धि दर्शाती है।

वर्तमान में, राष्ट्रीय तेल और गैस पाइपलाइन नेटवर्क 195,000 किलोमीटर तक पहुँच गया है, और एक राष्ट्रव्यापी "एक नेटवर्क" तेजी से आकार ले रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

