अन्तरराष्ट्रीय

इस साल के पूर्वार्द्ध में चीन में 1 करोड़ 32 लाख 78 हजार नई बिजनेस इकाइयों की स्थापना

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 12, 2025, 10:32 AM

बीजिंग, 12 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी बाजार निगरानी प्राधिकरण से मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल के पूर्वार्द्ध में देश में 1 करोड़ 32 लाख 78 हजार नई बिजनेस इकाइयों की स्थापना हुई, जिनमें 46 लाख 20 हजार नए उद्यम, 86 लाख 29 हजार व्यक्तिगत बिजनेस और 29 हजार किसानों की पेशेवर सहकारी समितियां शामिल हैं। विभिन्न किस्मों की बिजनेस इकाइयों में वृद्धि बनी हुई है।

इस साल के पहले 6 महीने में 43 लाख 46 हजार नए निजी उद्यम स्थापित हुए, जो साल दर साल 4.6 प्रतिशत बढ़े। 33 हजार नए विदेशी पूंजी से संचालित उद्यम स्थापित हुए, जो साल दर साल 4.1 प्रतिशत बढ़े।

उल्लेखनीय बात है कि व्यावसायिक ढांचे का समायोजन चल रहा है। इस जून के अंत तक देश में पंजीकृत नई तकनीक, नए व्यवसाय और नए बिजनेस मॉडल के आर्थिक उद्यमों की संख्या 2 करोड़ 53 लाख 61 हजार है, जो साल दर साल 6.6 प्रतिशत बढ़ी और उद्यमों की कुल संख्या का 40.2 प्रतिशत रही।

सांस्कृतिक व्यवसाय इस साल के पूर्वार्द्ध में उपभोग वृद्धि का एक चमकदार बिंदु रहा। संस्कृति, खेल और मनोरंजन में नए उद्यमों की वृद्धि दर 17.5 प्रतिशत रही।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...