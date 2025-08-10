अन्तरराष्ट्रीय

इस जुलाई में चीन का सीपीआई पिछले साल के बराबर रहा

Aug 10, 2025

बीजिंग, 9 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राजकीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा 9 अगस्त को जारी आंकड़ों से पता चला कि इस जुलाई में राष्ट्रीय नागरिक उपभोग मूल्य सूचकांक (सीपीआई) साल दर साल बराबर रहा और पिछले महीने से 0.4 प्रतिशत बढ़ा।

आंकड़ों के अनुसार इस जुलाई में खाद्य कीमतों का सूचकांक पिछले साल की समान अवधि से 1.6 प्रतिशत गिरा, जबकि गैर-खाद्य की कीमतों के सूचकांक में साल दर साल 0.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ। उपभोग वस्तुओं की कीमतों का सूचकांक साल दर साल 0.4 प्रतिशत गिरा, जबकि सेवा कीमतों का सूचकांक साल दर साल 0.5 प्रतिशत बढ़ा। इस जनवरी से इस जुलाई तक औसत सीपीआई पिछले साल की समान अवधि से 0.1 प्रतिशत कम हुआ।

राजकीय सांख्यिकी ब्यूरो के शहर विभाग की प्रमुख सांख्यिकीविद् तुंग लीचुएं ने कहा कि सीपीआई के बराबर होने का मुख्य कारण खाद्य कीमतें नीचे स्तर पर बने रहना है। इसमें सब्जियों की कीमत साल दर साल 7.6 प्रतिशत गिरी।

पिछले महीने की तुलना में सीपीआई की वृद्धि का मुख्य कारण सेवा और औद्योगिक उपभोग वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होना है।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

