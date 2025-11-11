'इस भाव को नहीं भूलूंगा', दिल्ली विस्फोट पर एकजुटता के लिए पीएम मोदी ने जताया भूटान नरेश का आभार

थिंपू, 11 नवंबर (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के चौथे नरेश के 70वें जन्मदिन समारोह के दौरान भारत के साथ एकजुटता के लिए वहां के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। दिल्ली में हुई दुखद घटना के बाद भूटान के लोगों ने पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक विशेष प्रार्थना की। इस पर प्रधानमंत्री ने करुणा और एकजुटता के इस अप्रतिम कार्य की सराहना करते हुए कहा कि मैं इस भाव को कभी नहीं भूलूंगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "महामहिम चतुर्थ नरेश के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भूटान की जनता ने एक विशेष प्रार्थना के माध्यम से दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद भारत की जनता के साथ एकजुटता दिखाई। मैं इस भाव को कभी नहीं भूलूंगा।"

पीएम मोदी मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंचे। उन्होंने भूटान के महामहिम चतुर्थ नरेश के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

उन्होंने अपने संबोधन में कहा, "आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का बहुत ही गहन आत्मीय और सांस्कृतिक नाता है, इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था, लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। विचार विमर्श चलता था। जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जायेंगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।"

--आईएएनएस

डीसीएचच/