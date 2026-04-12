Iraq New President : इराकी संसद ने पूर्व पर्यावरण मंत्री निजार अमेदी को देश का नया राष्ट्रपति चुना

बगदाद: इराकी संसद ने राजधानी बगदाद में आयोजित एक निर्णायक मतदान सत्र के बाद पूर्व पर्यावरण मंत्री निजार अमेदी को देश का नया राष्ट्रपति चुना।

संसद के अध्यक्ष हैबत अल-हल्बूसी ने रनऑफ मतदान में 227 वोट हासिल करने के बाद अमेदी को आधिकारिक रूप से विजेता घोषित किया। घोषणा के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने संवैधानिक रूप से पद की शपथ ली।

यह महत्वपूर्ण सत्र 329 सदस्यीय संसद के लगभग 250 सांसदों की उपस्थिति में हुआ, जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक 220 सदस्यों के संवैधानिक कोरम से अधिक था।

टेलीविजन पर प्रसारित सत्र के अनुसार, पैट्रियॉटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान (पीयूके) के उम्मीदवार अमेदी ने पहले दौर में 208 वोटों के साथ बढ़त बनाई जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी कुर्दिस्तान इस्लामिक यूनियन के मुथन्ना अमीन और वर्तमान विदेश मंत्री फुआद हुसैन को क्रमशः 17 और 16 वोट मिले।

चूंकि पहले चरण में कोई भी उम्मीदवार दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका इसलिए चुनाव अमेदी और अमीन के बीच दूसरे दौर में गया।

बगदाद में पीयूके के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख अमेदी इससे पहले 2022 से 2024 तक इराक के पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं और पूर्व इराकी राष्ट्रपतियों के सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

इराकी संविधान के तहत नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के पास 15 दिनों के भीतर संसद के सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित करने का अधिकार होता है। इसके बाद नामित उम्मीदवार के पास 30 दिनों के भीतर नई कैबिनेट गठित करने और विश्वास मत प्राप्त करने का समय होता है।

इराक में पिछले वर्ष नवंबर में संसदीय चुनाव हुए थे। यह मतदान लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध के अंत का संकेत देता है। नए राष्ट्रपति का चुनाव प्रमुख कुर्द दलों के बीच सहमति की कमी और पहले के प्रयासों में आवश्यक दो-तिहाई कोरम हासिल न होने के कारण टलता रहा था।

2003 के बाद स्थापित इराक की सत्ता-साझाकरण व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति पद कुर्द समुदाय के लिए आरक्षित है जबकि संसद अध्यक्ष सुन्नी और प्रधानमंत्री शिया समुदाय से होता है।

--आईएएनएस