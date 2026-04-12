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Iran US Talks Extended : ईरान-अमेरिका शांति वार्ता का पहला राउंड खत्म, एक और राउंड के लिए बढ़ाई गई बातचीत

ईरान-अमेरिका वार्ता का नया दौर तय, पाकिस्तान की मध्यस्थता में फिर होगी बातचीत।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 12, 2026, 06:42 AM
ईरान-अमेरिका शांति वार्ता का पहला राउंड खत्म, एक और राउंड के लिए बढ़ाई गई बातचीत

तेहरान: ईरान की अर्ध-सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने रविवार सुबह बताया कि पाकिस्तान के प्रस्ताव और दोनों पक्षों की सहमति से ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन के बीच बातचीत एक और राउंड के लिए बढ़ा दी जाएगी।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने ईरानी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया कि अमेरिका की बेतुकी और बहुत ज्यादा शर्तें और ईरानी डेलिगेशन के देश के हितों को सुनिश्चित करने पर जोर देने को देखते हुए पाकिस्तान ने रविवार को बातचीत का एक और राउंड करने का प्रस्ताव रखा और दोनों पक्ष मान गए।

तस्नीम के मुताबिक, पाकिस्तान की मध्यस्थता वाली बातचीत के नए राउंड के आखिर में दोनों डेलिगेशन के बीच टेक्स्ट मैसेज का लेन-देन हुआ। इस टेक्स्ट एक्सचेंज में यह तय हुआ कि एक और राउंड की बातचीत होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बातचीत शनिवार को लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर 1 बजे शुरू हुई और 14 घंटे से ज्यादा समय तक चली।

तस्नीम न्यूज एजेंसी ने पहले कहा था कि दोनों पक्षों के बीच कुछ गंभीर मतभेद अभी भी बने हुए हैं। अब गेंद अमेरिका के पाले में है कि वह अपनी शर्तों को एक तरफ रखकर अपने बड़े नजरिए को एक हकीकत वाले नजरिए से बदले।"

तस्नीम ने एक जानकार सूत्र के हवाले से कहा कि दोनों पक्षों की एक्सपर्ट टीमों के बीच बातचीत में शुरुआती तरक्की के बावजूद, डेलिगेशन के बीच होर्मुज स्ट्रेट और कई दूसरे मुद्दों पर अभी भी गंभीर मतभेद हैं और अमेरिका की ज्यादा मांगों की वजह से बातचीत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है।

रिपोर्ट में जोर दिया गया कि कुछ पश्चिमी मीडिया ग्लोबल एनर्जी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए बातचीत के सकारात्मक माहौल को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं।

दूसरे राउंड के बारे में तस्नीम ने कहा, "अमेरिका की बहुत ज्यादा शर्तों को देखते हुए, यह राउंड ईरानी टीम की तरफ से अमेरिकियों को एक जॉइंट फ्रेमवर्क बनाने का आखिरी मौका लगता है।"

ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका की बहुत ज्यादा शर्तों की वजह से बातचीत सफल नहीं हो पाई। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरानी बातचीत करने वालों ने अमेरिका की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका काफी तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तेहरान न्यूक्लियर हथियार न छोड़ने की जिद पर है।

--आईएएनएस

 

 

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