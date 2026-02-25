अन्तरराष्ट्रीय

Iran US Nuclear Deal : ईरान और अमेरिका के पास ऐतिहासिक समझौते का अभूतपूर्व अवसर: ईरानी विदेश मंत्री

जिनेवा वार्ता से पहले ईरान का बयान, परमाणु समझौते पर सकारात्मक संकेत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 25, 2026, 05:49 AM
ईरान और अमेरिका के पास ऐतिहासिक समझौते का अभूतपूर्व अवसर: ईरानी विदेश मंत्री

तेहरान: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ जल्द से जल्द एक “न्यायसंगत और बराबरी वाला” समझौता करना चाहता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के पास एक ऐतिहासिक मौका है, जिसके तहत वे एक ऐसा समझौता कर सकते हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ।

अराघची ने यह बात सोशल मीडिया मंच एक्स पर कही। यह बयान तेहरान और वॉशिंगटन के बीच होने वाली तीसरे दौर की अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता से पहले आया है। यह वार्ता गुरुवार को जिनेवा में होने वाली है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, दोनों देश पहले भी दो चरणों में बातचीत कर चुके हैं।

 

अराघची ने कहा, "पिछले राउंड में बनी समझ के आधार पर, ईरान जिनेवा में अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करेगा, इस पक्के इरादे के साथ कि वह कम से कम समय में एक सही और बराबर डील करेगा।"

 

उन्होंने कहा, "हमारे बुनियादी यकीन बिल्कुल साफ हैं: ईरान किसी भी हालत में कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा; न ही हम ईरानी अपने लोगों के लिए शांतिपूर्ण न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के फायदों का इस्तेमाल करने के अपने अधिकार को कभी छोड़ेंगे।"

 

अराघची ने कहा कि दोनों पक्षों के पास एक ऐसा "ऐतिहासिक मौका" है जिससे आपसी चिंताओं को दूर किया जा सके और साझा हितों को हासिल किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि अगर डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी जाए तो डील हो सकती है।

 

यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच दो दौर की अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता हो चुकी है। इन वार्ताओं में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई है।

 

मंगलवार को ही, ईरान के राजनीतिक मामलों के डिप्टी विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने कहा कि ईरान यूएस के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट करने के लिए "जो भी जरूरी होगा" करने को तैयार है। एनपीआर रेडियो को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि हम समझौता करने के लिए पूरी ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ जिनेवा में बातचीत करने जाएंगे।

 

उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि अमेरिका भी इसी तरह सकारात्मक रुख अपनाएगा। उनका कहना है कि यदि सभी पक्षों में राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, तो समझौता जल्द किया जा सकता है।

 

इसी बीच, तेहरान में आर्मेनिया के रक्षा मंत्री सुरेन पापिक्यान के साथ बैठक के दौरान ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरज़ादेह ने कहा कि उनका देश अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और खुद की रक्षा करने के अपने संकल्प पर कायम है।

--आईएएनएस

 

 

International Relationsnuclear talksAbbas AraghchiIran US relationsUS foreign policyMiddle East diplomacyGeneva Talksglobal security

Related posts

Loading...

More from author

Loading...