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Middle East Crisis : मिस्र और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने फोन पर की बात, अमेरिका-ईरान डिप्लोमैटिक कोशिशों पर हुई चर्चा

मिस्र-पाकिस्तान वार्ता में अमेरिका-ईरान तनाव घटाने और सीजफायर पर जोर
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Dainik Hawk·
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Apr 26, 2026, 02:47 AM
मिस्र और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने फोन पर की बात, अमेरिका-ईरान डिप्लोमैटिक कोशिशों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली:ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची अपने डेलिगेशन के साथ पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं। अमेरिकी डेलिगेशन भी इस्लामाबाद पहुंच रहा है। हालांकि, ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से सीधा मना कर दिया है।

इस बीच मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के साथ फोन पर बातचीत के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमैटिक ट्रैक को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

मिस्र के विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमैटिक रास्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा की।

मिस्र के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक फेसबुक पेज पर जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों मंत्रियों ने दूसरे दौर की बातचीत की उम्मीद जताई है ताकि दोनों पक्षों के बीच स्थिर सीजफायर के समर्थन, तनाव कम करने और मौजूदा लड़ाई को खत्म करने के लिए हालात बनाने पर सहमति बन सके।

अब्देलट्टी ने इंटरनेशनल नेविगेशन की आजादी बनाए रखने और इलाके के देशों, खासकर अरब की खाड़ी के देशों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की जरूरत पर भी जोर दिया।

यह कॉल ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान के लिए निकलने वाले हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान के पास अभी भी एक खुली खिड़की है, जिसके जरिए वह सही और सत्यापित किए जा सकने वाले तरीकों से डील कर सकता है और न्यूक्लियर हथियार बनाने की अपनी कोशिश छोड़ सकता है।

इसके अलावा, ईरान की अर्ध-सरकारी मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शनिवार सुबह कुछ अंतरराष्ट्रीय विमान फिर से शुरू कर दीं।

रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान से शुरुआती पैसेंजर विमान मस्कट, इस्तांबुल और सऊदी अरब के मदीना के लिए गईं। मशहद एयरपोर्ट, जो देश के सबसे दूर उत्तर-पूर्व में दूसरे शहर को सर्विस देता है, इस हफ्ते की शुरुआत में फिर से खुल गया।

--आईएएनएस

 

 

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