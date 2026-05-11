Iran US Talks : ईरान ने अमेरिका को भेजा ड्राफ्ट प्रस्ताव; युद्ध खत्म करने, प्रतिबंध व नेवल ब्लॉकेड हटाने की रखी मांग

तेहरान: ईरान ने ताजा हालात को लेकर बातचीत करने के लिए अमेरिका को अपना नया ड्राफ्ट भेज दिया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस नए ड्राफ्ट में ईरान ने सभी मोर्चों पर लड़ाई तुरंत खत्म करने, ईरान के खिलाफ और हमला न करने की गारंटी देने और अमेरिका के प्रतिबंध व नेवल ब्लॉकेड हटाने का प्रस्ताव दिया है।

तस्नीम ने एक विशेषज्ञ सूत्र के हवाले से कहा, "प्रस्ताव में जंग को तुरंत खत्म करने की जरुरत, ईरान के खिलाफ हमला दोबारा न होने की गारंटी देने और राजनीतिक समझौते के अंदर कुछ और मुद्दों पर जोर दिया गया है।"

ईरानी मीडिया के अनुसार, इस प्रस्ताव में ईरानी तेल की बिक्री को लेकर अमेरिका के प्रतिबंध हटाने के लिए 30 दिन का समय और शुरुआती समझौते के बाद ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को रिलीज करने की भी मांग की गई है।

हालांकि, ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स में अब तक काउंटर-प्रपोजल पर देश के परमाणु कार्यक्रम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। रविवार को बातचीत आगे बढ़ने के बावजूद, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने विरोध वाला लहजा अपनाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हम दुश्मन के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे और अगर बातचीत या मोलभाव की बात उठती है, तो इसका मतलब आत्मसमर्पण या पीछे हटना नहीं है। हमारा मकसद ईरान के अधिकारों को बनाए रखना और पक्की ताकत के साथ देश के हितों की रक्षा करना है।"

बता दें, अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को तेहरान और ईरान के दूसरे शहरों पर मिलकर हमले किए। इस हमले में ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी और आम लोगों की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने इस इलाके में इजरायल और अमेरिका के हितों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया और होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण सख्त कर दिया।

काफी कोशिशों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच 8 अप्रैल को दो हफ्तों के लिए सीजफायर लागू हुआ। इसके बाद 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिकी डेलिगेशन के बीच बातचीत भी हुई। हालांकि, इस बातचीत का कोई हल नहीं निकल सका। होर्मुज में भी हालात तनावपूर्ण रहे। एक तरफ ईरान ने होर्मुज पर अपना नियंत्रण बढ़ाया और दूसरी तरफ अमेरिका ने स्ट्रेट पर अपनी नाकाबंदी लगा दी।

पिछले कुछ हफ्तों में दोनों पक्षों ने कथित तौर पर पाकिस्तान के जरिए लड़ाई खत्म करने की शर्तों को बताते हुए कई प्रस्तावित प्लान शेयर किए हैं।

रविवार को पहले ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए ने बताया कि अमेरिका के नए प्रस्ताव पर ईरान का जवाब पाकिस्तान को भेज दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि यह जवाब पूरी तरह से मंजूर नहीं है।

ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर बिना ज्यादा जानकारी दिए बिना लिखा, "मैंने अभी-अभी ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों' का जवाब पढ़ा है। मुझे यह पसंद नहीं आया, बिल्कुल मंजूर नहीं!"

--आईएएनएस