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ईरान मिसाइलों से रियायतें हासिल करता है, बातचीत से नहीं: तेहरान के शीर्ष नेगोशिएटर

ईरान बोला- बातचीत नहीं, मिसाइलें दिलाती हैं रियायतें
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 30, 2026, 05:26 AM
ईरान मिसाइलों से रियायतें हासिल करता है, बातचीत से नहीं: तेहरान के शीर्ष नेगोशिएटर

तेहरान: ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने शुक्रवार को कहा कि ईरान मिसाइलों के मामले में बातचीत से नहीं, बल्कि बातचीत से रियायतें हासिल करता है।

बाघेर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हमें बातचीत से नहीं, बल्कि मिसाइलों से छूट मिलती है; बातचीत में, हम बस उन्हें समझने लायक बनाते हैं।"

वाशिंगटन के साथ चल रही शांति बातचीत में तेहरान के टॉप नेगोशिएटर गालिबाफ ने कहा कि ईरान को दूसरी गारंटी या बातों पर कोई भरोसा नहीं है; सिर्फ काम ही पैमाना है। युद्ध खत्म करने के मकसद से अमेरिका के साथ चल रही बातचीत में ईरान के नजरिए को बताते हुए, उन्होंने कहा कि जब तक दूसरा पक्ष कुछ नहीं करता, तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी समझौते का विजेता वह होता है जो अगले दिन से युद्ध के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहता है।

इस बीच, ट्रंप सरकार ने दावा किया कि उनके सैन्य और आर्थिक दबाव का कैंपेन ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत की टेबल पर लाने में कामयाब रहा है। वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि तेहरान अब उन मुद्दों पर बात कर रहा है जिन पर पिछली अमेरिकी सरकारें उससे बात नहीं करवा पाईं।

बेसेंट ने व्हाइट हाउस में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में मीडिया से कहा कि हाल के विकास ने ईरान की स्थिति में एक बड़ा बदलाव दिखाया है और यह भी बताया कि वाशिंगटन की रणनीति के नतीजे मिल रहे हैं।

बेसेंट ने मीडिया से कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जो कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती। हमने ईरानियों से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करने और शायद इसे न करने का वादा करने के लिए राजी कर लिया है।"

बेसेंट ने कहा कि ट्रंप सरकार ने ईरान के साथ किसी भी समझौते के लिए तीन ऐसी शर्तें भी रखी हैं जिन पर बातचीत नहीं हो सकती, जिनमें जोर दिया गया है कि तेहरान को अपना बहुत ज्यादा संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करना होगा, न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोई भी कोशिश छोड़नी होगी और होर्मुज स्ट्रेट से फ्री नेविगेशन फिर से शुरू करना होगा।

बेसेंट ने कहा, "वह कोई बुरी डील नहीं करने जा रहे हैं। वह अमेरिकी लोगों के लिए एक बड़ी डील करने जा रहे हैं।" उन्होंने यह भी दावा किया कि तेहरान पर दबाव ने ईरानी नेतृत्व के फैसले लेने की प्रक्रिया में रुकावट डाली है।

उन्होंने कहा, "ईरानी सरकार के तीन स्तंभ हैं। पहला स्तंभ चुनी हुई सरकार, दूसरा आईआरजीसी और तीसरा यह मौलवी (सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई) हैं। उन्हें बातचीत करने में दिक्कत हो रही है।"

--आईएएनएस

केके/डीएससी

 

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