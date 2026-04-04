Iran Missile Capability : ईरान के हथियार भंडार में मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन अभी भी सक्रिय: रिपोर्ट

वॉशिंगटन: सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राज्य अमेरिका की नवीनतम खुफिया जानकारी के अनुसार, ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी सुरक्षित हैं और देश के शस्त्रागार में अभी भी हजारों एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन मौजूद हैं।

अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए जाने के एक महीने से अधिक समय बीत चुका है। इसके बाद भी ईरान के पास काफी संख्या में हथ‍ियार मौजूद हैं।

खुफिया जानकारी से परिचित एक सूत्र ने अमेरिकी मीडिया आउटलेट को बताया, "वे अभी भी पूरे क्षेत्र में पूर्ण विनाश फैलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।"

स‍िन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, आकलन यह भी दर्शाते हैं कि ईरान के पास अभी भी बड़ी संख्या में मिसाइलें हैं। साथ ही इसके तटीय रक्षा क्रूज मिसाइलों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बरकरार है। जो होर्मुज स्‍ट्रेट पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक प्रमुख क्षमता है।

सीएनएन के अनुसार, हालांकि ईरानी नौसेना के जहाज बड़े पैमाने पर नष्ट हो गए हैं। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के अलग नौसैनिक बलों ने अभी भी अपनी क्षमताओं का लगभग आधा हिस्सा बरकरार रखा है।

खुफिया जानकारी से यह भी पता चलता है कि ईरान की ओर से भूमिगत सुविधाओं का उपयोग करने से उसके मिसाइल लॉन्चरों को बचाने में मदद मिली है। देश ने लंबे समय से अपने लॉन्चरों को सुरंगों और गुफाओं के विस्तृत नेटवर्क में छुपाया है, जिससे उन्हें लक्षित करना विशेष रूप से कठिन हो गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिकी सैन्य अभियान पूरा करने की समय सीमा दो से तीन सप्ताह निर्धारित की थी। हालांकि, इंटेलिजेंस असेसमेंट को रिव्यू करने वाले एक सोर्स ने इस टाइमलाइन को अनरियलिस्टिक बताया।

ईरान से इजरायल, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगी और अमेरिकी सैनिक अभी भी नियमित मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना कर रहे हैं।

--आईएएनएस