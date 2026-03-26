Iran Missile Attack : ईरानी मिसाइल ने इज़रायल के परमाणु स्थल के पास डिमोना को बनाया निशाना

तेल अवीव: ईरान से दागी गई एक मिसाइल इज़रायल की वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देते हुए डिमोना शहर में गिरी, जहां देश की मुख्य शिमोन पेरेस नेगेव परमाणु अनुसन्धान केंद्र और रिएक्टर स्थित हैं।

होम फ्रंट कमांड के अनुसार, इलाके में एयर रैड सायरन बजाए गए, ताकि आने वाले मिसाइल हमलों की चेतावनी दी जा सके। इज़राइली सेना ने आधिकारिक रूप से यह पुष्टि नहीं की कि मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया या नहीं। मागेन डेविड आदोम एम्बुलेंस सेवा ने कहा कि कोई घायल नहीं हुआ।

कान टीवी ने रिपोर्ट किया कि मिसाइल ने डिमोना को निशाना बनाया, जो नेगेव रेगिस्तान में परमाणु स्थल से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि वहां कोई नुकसान हुआ या नहीं।

शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, जिसे अक्सर "डिमोना रिएक्टर" कहा जाता है, इज़राइल की सबसे कड़ी सुरक्षा वाले स्थलों में से एक है। ईरान ने शनिवार से लगातार इस क्षेत्र को निशाना बनाया है, जब डिमोना में एक मिसाइल हमले में 64 लोग घायल हुए थे। तेहरान ने कहा था कि यह हमला इज़राइल द्वारा नतांज परमाणु केंद्र पर किए गए हमले के प्रतिशोध में किया गया था।

इज़राइली अधिकारियों ने बताया कि 24 मार्च को, ईरान से दागी गई एक मिसाइल ने तेल अवीव को निशाना बनाया, जिसमें कई लोग घायल हुए और इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुँचा।

तेल अवीव में जोरदार धमाके सुने गए और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि देश के व्यावसायिक केंद्र के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों से भारी धुआं उठता दिखाई दिया।

इज़रायल की आर्मी रेडियो ने सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह जाहिर तौर पर एक क्लस्टर-प्रकार की मिसाइल थी, जिसमें कई छोटे बम (बॉम्बलेट्स) थे, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 100 किलोग्राम था और ये बमलेट्स या उनके टुकड़े कई स्थलों पर गिरे।

होम फ्रंट कमांड के तेल अवीव जिले के कमांडर मिकी डेविड ने संवाददाताओं को बताया कि तेल अवीव के उत्तरी हिस्से में एक प्रभाव स्थल पर मिसाइल इमारतों के बीच गिरी, जिससे तीन इमारतों को भारी नुकसान पहुँचने वाली शक्तिशाली धमाके की लहर उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि इमारतों के शेल्टर्स सुरक्षित रहे और अंदर मौजूद लोग सुरक्षित रहे।

सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में दिखाया गया कि प्रभाव स्थल पर एक गड्ढा बन गया।

एक बयान में, इज़रायली सेना ने कहा कि प्रभावों की रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्रीय इज़रायल के “कई स्थलों” पर खोज और बचाव दल काम कर रहे हैं।

मागेन डेविड आदोम एम्बुलेंस सेवा ने कहा कि छह लोग हल्के रूप से घायल हुए लेकिन उन्हें अस्पताल में इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ी।

रातभर और मंगलवार सुबह तक ईरान की लगातार मिसाइल हमले के बीच पूरे इज़रायल में सात बार एयर रैड सायरन बजाए गए। अंतिम मिसाइल हमले ने दक्षिणी इज़राइल में डिमोना सहित जहां देश का परमाणु स्थल स्थित है, सायरन को सक्रिय किया।

यह हमला उस समय हुआ जब क्षेत्रीय संघर्ष अपने 25वें दिन में प्रवेश कर गया है और तनाव उच्च बना हुआ है जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत का दावा किया जिसे ईरान ने “फेक न्यूज” करार दिया।

--आईएएनएस