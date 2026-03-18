Iran Missile Attack UAE : ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, यूएई एयरबेस के पास हुआ ईरान का मिसाइल हमला

कैनबरा: ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने पुष्टि की कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों की तैनाती वाले एयरबेस के पास ईरानी मिसाइल ने हमला किया लेकिन किसी भी जवान को चोट नहीं आई।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने पत्रकारों से कहा कि ईरानी मिसाइल ने दुबई के दक्षिण में स्थित अल मिनहाद एयरबेस की ओर जाने वाले एक रास्ते को प्रभावित किया।

उन्होंने कहा, “मैं पुष्टि कर सकता हूं कि किसी ऑस्ट्रेलियाई कर्मी को चोट नहीं आई है और इस समय सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं।”

उन्होंने बताया कि मिसाइल के हमले के चलते लगी आग के कारण एक आवास ब्लॉक और एक चिकित्सा सुविधा को मामूली नुकसान हुआ।

ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल 2003 से अल मिनहाद एयरबेस का संचालनात्मक मुख्यालय के रूप में उपयोग कर रहा है लेकिन 2021 में अफगानिस्तान से वापसी के बाद यहां छोटी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं।

उन्होंने कहा कि ईरानी शासन खाड़ी क्षेत्र में “लगातार हमलों” में शामिल है। इससे पहले 5 मार्च को, एंथनी अल्बनीज़ ने पुष्टि की थी कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों की वापसी में मदद के लिए मध्य पूर्व में सैन्य साधन तैनात किए हैं।

संसद में बोलते हुए अल्बनीज़ ने कहा कि सरकार ने सैन्य साधन मध्य पूर्व में तैनात किए ताकि जारी संघर्ष के कारण क्षेत्र में फंसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की मदद की जा सके।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, मध्य पूर्व में तैनात किए गए सैन्य साधनों में एक परिवहन विमान और एक ईंधन भरे विमान शामिल थे।

आस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की थी कि विदेश मामलों और व्यापार विभाग की छह संकट प्रतिक्रिया टीमों को मध्य पूर्व में तैनात किया जाएगा ताकि नागरिकों को अतिरिक्त वाणिज्य दूतावास सहायता प्रदान की जा सके।

11 मार्च तक 3,200 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को 23 व्यावसायिक उड़ानों के माध्यम से देश लौटाया गया।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने पहले बताया था कि मध्य पूर्व में लगभग 1,15,000 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 24,000 संयुक्त अरब अमीरात में हैं।

--आईएएनएस