Middle East Tension : आईआरजीसी ने जारी किया नया नक्शा, होर्मुज स्ट्रेट की सीमाओं को अपने नियंत्रण में बताया

तेहरान: ईरान में इस्लामिक क्रांतिकारी गार्ड कोर नेवी (आईआरजीसीएन ) ने सोमवार को एक नया मानचित्र जारी किया है, जिसमें उसने होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्र को ईरान की सेना के कंट्रोल में दिखाया।

आईआरजीसी नेवी ने कहा कि यह क्षेत्र ईरान में कुह-ए-मोबारक और संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा के दक्षिण के बीच की एक लाइन से शुरू होता है और ईरान के केशम आइलैंड के आखिर और यूएई में उम्म अल क्वैन के बीच की एक और लाइन से शुरू होता है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं था कि उनके नियंत्रण का क्षेत्र बदला है या नहीं या कितना बदला है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने यूएई के तेल प्रोड्यूसर्स ग्रुप ओपेक छोड़ने के फैसले पर बयान जारी किया है। बाघेई ने कहा कि ओपेक से निकलना सदस्यों के प्रति नकारात्मक या बदले की भावना से किया गया रिएक्शन नहीं है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान ओपेक के अंदर अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा। इसके साथ ही उन्होंने यूएई पर ईरान के खिलाफ जंग के दौरान इजरायल और अमेरिका की मदद करने में गलत बर्ताव दिखाने का आरोप लगाया।

अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के सीईओ सुल्तान अल-जबर ने पहले कहा था कि ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का यूएई का फैसला किसी के खिलाफ नहीं था, बल्कि देश के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था।

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) के प्रवक्ता सरदार मोहेबी ने कहा है कि तेहरान द्वारा लगाए गए होर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट प्रोसेस का उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज को जबरदस्ती रोका जाएगा।

फार्स न्यूज एजेंसी के एक बयान में उन्होंने कहा, “स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मैनेजमेंट प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आईआरजीसी नेवी द्वारा जारी किए गए ट्रांजिट प्रोटोकॉल का पालन करने वाले और कोऑर्डिनेशन के साथ बताए गए रास्ते से होने वाले आम और कमर्शियल जहाजों का कोई भी समुद्री मूवमेंट सुरक्षित और ठीक रहेगा।”

--आईएएनएस

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