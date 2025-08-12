अन्तरराष्ट्रीय

Iran Iraq Border Coordination: "इराक और ईरान के बीच सीमा सुरक्षा पर हुआ समझौता

सीमा समन्वय पर ईरान-इराक ने किया समझौता
Aug 12, 2025, 05:10 AM
बगदाद: पड़ोसी देशों ईरान और इराक के बीच सीमा समन्वय को लेकर एक एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है।

इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के मीडिया कार्यालय के मुताबिक, सोमवार को ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी और इराकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कासिम अल-अराजी ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, प्रधानमंत्री मीडिया कार्यालय के बयान में एमओयू से संबंधित कोई विवरण नहीं दिया गया है।

हस्ताक्षर से पहले लारीजानी के साथ बैठक में, इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने ईरान के साथ संबंध विकसित करने और विभिन्न स्तरों व क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने के लिए इराक की प्रतिबद्धता दोहराई।

अल-सुदानी ने ईरान के खिलाफ इजरायल के आक्रामकता और क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघर्षों को बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई को अस्वीकार करने के इराक के सैद्धांतिक और दृढ़ रुख को दोहराया। इराकी प्रधानमंत्री ने अमेरिका-ईरान वार्ता का भी समर्थन करने की बात कही।

ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से यात्री परिवहन के लिए रेलवे कनेक्शन और क्षेत्र में उभर रहे विकास मार्ग और प्रमुख गलियारों से इराक को जोड़ने में, इराक के साथ संबंधों को मजबूत करने में ईरान की प्रतिबद्धता दर्शायी।

पिछले सप्ताह ईरान के शीर्ष सुरक्षा निकाय का पदभार संभालने के बाद से यह लारिजानी की पहली विदेश यात्रा है। इसके बाद उनका लेबनान जाने का कार्यक्रम है।

ईरान और इराक दोनों पड़ोसी देश हैं। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर लंबा संघर्ष चला था। 1980 से लेकर 1988 के बीच सशस्त्र संघर्ष चला। 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 598 को दोनों देशों के स्वीकार करने के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया था।

 

