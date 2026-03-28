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Iran Nuclear Facility Attack : आईएईए ने कहा, ईरानी ठिकानों पर हमले हुए पर विकिरण का कोई खतरा नहीं मिला

ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले, आईएईए ने विकिरण जोखिम न होने की जानकारी दी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 28, 2026, 02:52 PM
आईएईए ने कहा, ईरानी ठिकानों पर हमले हुए पर विकिरण का कोई खतरा नहीं मिला

वियना: इंटरनेशनल एटामिक एनर्जी एजेंसी ने शनिवार को पुष्टि की कि ईरान ने महत्वपूर्ण सुविधाओं पर नए हमलों की जानकारी दी है, जिनमें खोंडाब हैवी वाटर रिसर्च रिएक्टर (खोंडाब भारी पानी उत्पादन संयंत्र) भी शामिल है। एजेंसी ने कहा कि इन हमलों से कोई विकिरण जोखिम उत्पन्न नहीं हुआ है क्योंकि इस जगह पर कोई घोषित परमाणु सामग्री मौजूद नहीं थी। इस बात की जानकारी ईरान ने आईएईए को दी है और जांच में यह पाया गया कि विषम परिस्थितियों में भी कोई रेडिएशन रिसाव नहीं हुआ है।

इंटरनेशनल एटामिक एनर्जी एजेंसी (आईएईए) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ईरान ने आईएईए को सूचित किया कि खोंडाब भारी पानी उत्पादन संयंत्र पर भी हमला हुआ। एजेंसी ने कहा, “किसी विकिरण जोखिम का पता नहीं चला क्योंकि इस स्थापना में कोई घोषित परमाणु सामग्री नहीं है।”

ईरान ने बताया कि खुज़िस्तान स्टील उत्पादन फैक्टरी, जो औद्योगिक माप के लिए सीजियम‑137 (सीएस‑137) और कोबाल्ट‑60 (सीओ‑60) जैसी सीलबंद रेडियोधर्मी स्रोतों का उपयोग करती है, को भी निशाना बनाया गया। अधिकारियों ने कहा कि किसी बाहरी विकिरण रिसाव की सूचना नहीं है और यह सुविधा सामान्य संचालन में बनी हुई है।

इससे पहले शुक्रवार को आईएईए ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास सैन्य गतिविधियों पर चिंता जताई थी, यह पिछले 10 दिनों में तीसरा ऐसा हमला था।

आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने चेतावनी दी कि किसी परमाणु रिएक्टर को हुए नुकसान से बड़ा रेडियोलॉजिकल संकट उत्पन्न हो सकता है। हालांकि बुशहर में संचालित रिएक्टर सुरक्षित रहा और कोई विकिरण रिसाव नहीं हुआ, लेकिन इन घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और परमाणु सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

राफेल ग्रोसी ने सभी पक्षों से परमाणु दुर्घटना के जोखिम को रोकने के लिए अधिकतम संयम बरतने का आह्वान दोहराया।

आईएईए स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है और ईरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करके सुरक्षा उपायों की जांच कर रहा है, ताकि सभी परमाणु सामग्री सुरक्षित बनी रहें।

ये नवीनतम हमले उन क्षेत्रों में परमाणु और औद्योगिक सुविधाओं के लिए बढ़ते जोखिम को उजागर करते हैं, जो सैन्य तनाव से प्रभावित हैं।

खोंडाब भारी पानी संयंत्र और खुज़िस्तान स्टील फैक्टरी सुरक्षित हैं, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि रेडियोधर्मी सामग्री वाली सुविधाओं पर बार-बार हमले गंभीर परिणाम पैदा कर सकते हैं यदि सावधानीपूर्वक प्रबंधन न किया जाए।

स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों से भी सख्त सुरक्षा उपाय बनाए रखने और किसी भी दुर्घटनावश खतरनाक पदार्थ के रिसाव को रोकने का आग्रह जारी है।

--आईएएनएस

 

 

 

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