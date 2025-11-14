अन्तरराष्ट्रीय

Iran Foreign Ministry : जी-7 के तेहरान विरोधी दावे 'निराधार और गैर-जिम्मेदाराना' : ईरान

ईरान ने जी-7 आरोपों को खारिज कर उन्हें राजनीतिक और आधारहीन बताया
Nov 14, 2025, 02:18 PM
जी-7 के तेहरान विरोधी दावे 'निराधार और गैर-जिम्मेदाराना' : ईरान

तेहरान: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने जी-7 देशों द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और गैर-जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी किए गए जी-7 के बयान में ईरान पर लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, यह बयान कनाडा के नियाग्रा क्षेत्र में हुए जी-7 विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा के जवाब में दिया गया। जी-7 देशों ने आरोप लगाया था कि ईरान, यूक्रेन युद्ध में रूस को सैन्य मदद दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि ईरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों और परमाणु अप्रसार संधि का पालन करे तथा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ पूरा सहयोग दे। इसमें सभी परमाणु केंद्रों की जांच शामिल है।

जी-7 मंत्रियों ने ईरान से अमेरिका के साथ सीधे बातचीत करने की भी मांग की, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी (जिन्हें सामूहिक रूप से ई3 कहा जाता है) का समर्थन शामिल है। इसके साथ ही सभी देशों से कहा गया कि वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सितंबर में बहाल किए गए पुराने प्रतिबंधों का पालन करें।

बघई ने जी-7 देशों की आलोचना करते हुए कहा कि वे ई3 और अमेरिका की उन गलत और गैर-कानूनी कार्रवाइयों का समर्थन कर रहे हैं, जिनके जरिए 2015 के परमाणु समझौते की विवाद निपटान प्रक्रिया का दुरुपयोग करके पुराने प्रतिबंधों को फिर से लागू किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु केंद्रों पर हमला करके अवैध आक्रामकता की है। ऐसे में बिना इन हमलों का जिक्र किए जी-7 का ईरान से आईएईए के साथ सहयोग की मांग करना दखलअंदाजी और ढोंग है।

यूक्रेन युद्ध से जुड़े आरोपों को भी बघई ने गैर-जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध के खिलाफ है और बातचीत तथा संवाद के जरिए इस विवाद के समाधान का समर्थन करता है।

--आईएएनएस

 

 

