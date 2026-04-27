अन्तरराष्ट्रीय

Middle East : ईरान के विदेश मंत्री अराघची पहुंचे रूस, द्विपक्षीय संबंधों के साथ होर्मुज संकट पर पुतिन के साथ करेंगे चर्चा

रूस-ईरान संबंध मजबूत करने और मध्य पूर्व संकट पर समर्थन की कोशिश
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 27, 2026, 12:10 PM
ईरान के विदेश मंत्री अराघची पहुंचे रूस, द्विपक्षीय संबंधों के साथ होर्मुज संकट पर पुतिन के साथ करेंगे चर्चा

मॉस्को: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची विदेश दौरे के अंतिम चरण में रूस पहुंच चुके हैं। रूस में अराघची राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अमेरिका और इजरायल के साथ मौजूद हालात को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से समर्थन मांगेंगे।

मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अराघची ने कहा कि रूस का उनका दौरा युद्ध के डेवलपमेंट की समीक्षा करने और पोजीशन को कोऑर्डिनेट करने का एक अहम मौका देगा।

उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में उनका पहले का स्टॉप जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान मीडिएशन में शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत में कुछ प्रोग्रेस हुई, लेकिन वशिंगटन की ज्यादा मांगों की वजह से अपने मकसद पूरे नहीं हो पाए।

अराघची ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल के आक्रामक युद्ध की वजह से मीटिंग्स में थोड़ी रुकावट आई थी, लेकिन पाकिस्तान और ओमान के बाद उनके चल रहे क्षेत्रीय दौरे की वजह से रूस आने का मौका मिला। यह युद्ध से जुड़े डेवलपमेंट पर चर्चा और समर्थन का एक मौका है।

रूस की सरकारी मीडिया ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मिलने की योजना बना रहे हैं। रूस और तेहरान पर पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध लगे हैं। ऐसे में हाल के सालों में रूस और ईरान के संबंध में काफी नजदीकियां देखने को मिली है।

रूस की टास न्यूज एजेंसी ने क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव के हवाले से रूसी नेता के ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करने की योजना की पुष्टि की है।

रूस के विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि अराघची बातचीत के लिए यहां आएंगे। मंत्रालय ने आरआईए नोवोस्ती न्यूज एजेंसी को बताया, "हम बातचीत के मकसद से अराघची के रूस आने की पुष्टि करते हैं।" हालांकि इस संबंध में उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी।

इससे पहले अराघची ने ओमान में सुल्तान हैथम बिन तारिक अल और विदेश मंत्री सैय्यद बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने होर्मुज संकट को लेकर भी बातचीत की।

अराघची ने ओमान के सुल्तान से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा कर लिखा, "ओमान में हमारे मेजबान का शुक्रिया। दोनों देशों के मामलों और इलाके के डेवलपमेंट पर जरूरी बातचीत हुई। होर्मुज स्ट्रेट के तटीय देश होने के नाते, हमारा ध्यान सुरक्षित ट्रांजिट सुनिश्चित करने के तरीकों पर था, जिससे सभी प्यारे पड़ोसियों और दुनिया को फायदा हो। हमारे पड़ोसी हमारी प्राथमिकता हैं।"

--आईएएनएस

केके/वीसी

 

Russia Foreign PolicyVladimir Putin MeetingIran Russia RelationsGlobal DiplomacyMiddle East CrisisAbbas AraghchiIsrael Iran conflictUS Iran TensionsGeopoliticsHormuz Strait

Related posts

Loading...

More from author

Loading...