Global Fertilizer Price Surge : ईरान युद्ध से वैश्विक स्तर पर बढ़ सकती है उर्वरक की लागत

वॉशिंगटन: अमेरिकी कृषि नेताओं ने मंगलवार को अमेरिकी सांसदों को चेतावनी दी कि ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण वैश्विक उर्वरक और ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे उन किसानों पर नया दबाव पड़ेगा जो पहले से ही बढ़ती लागत और अस्थिर बाजारों से जूझ रहे हैं।

चेतावनी उस समय दी गई जब सीनेट कृषि समिति की सुनवाई में अमेरिकी-उगाए गए कृषि उत्पादों की घरेलू मांग बढ़ाने पर चर्चा हो रही थी, जबकि किसान वित्तीय दबाव और अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं।

अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन के अध्यक्ष ज़िप्पी डुवॉल ने सीनेटरों से कहा कि भू-राजनीतिक तनाव से कृषि अर्थव्यवस्था और खराब होने की संभावना है। उन्होंने समिति के सामने गवाही में कहा, “ईरान में संघर्ष से ईंधन और उर्वरक की लागत और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है।”

कृषि नेताओं ने कहा कि कृषि क्षेत्र पहले से ही गिरती कमोडिटी कीमतों और ऊंची उत्पादन लागत के कारण गंभीर दबाव में है। नॉर्थ डकोटा फार्मर्स यूनियन के अध्यक्ष मैट परड्यू ने कहा कि किसान आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों के संयोजन का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “किसान महत्वपूर्ण आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, हमारी इनपुट लागत ऊँची है, कमोडिटी कीमतें कम हैं, और हमारे बाज़ार बेहद अस्थिर हैं।”

उन्होंने कहा कि वैश्विक तनाव स्थिति को और खराब कर रहे हैं। परड्यू ने कानून निर्माताओं से कहा, “व्यापार विवाद और अब ईरान में युद्ध ने इन आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है।”

परड्यू ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव कृषि अर्थव्यवस्था के दोनों पक्षों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “भू-राजनीतिक तनावों ने कृषि आय के समीकरण के दोनों पक्षों पर दबाव पैदा किया है, जिससे इनपुट लागत बढ़ रही है और कमोडिटी कीमतें दब रही हैं।”

सीनेट की सुनवाई ने किसानों के बीच बढ़ती उर्वरक लागत को लेकर चिंता को उजागर किया, जो गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों के उत्पादन खर्च का बड़ा हिस्सा होती है।

कानून निर्माताओं ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति मार्गों में बाधाएं इस समस्या को और गंभीर बना सकती हैं। सीनेटर टीना स्मिथ ने कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य में तनाव उर्वरक लागत को और बढ़ा सकता है।

उन्होंने कहा, “आप जानते हैं कि अब हमारे पास अतिरिक्त भू-राजनीतिक तनाव हैं। होर्मुज़ जलडमरूमध्य और वहाँ की कुछ चुनौतियां, जो पहले से ही ऊँची उर्वरक लागत में एक और वृद्धि ला रही हैं।”

स्मिथ ने चेतावनी दी कि लागत में यह वृद्धि खेती के संचालन को आर्थिक रूप से अस्थिर बना सकती है। उन्होंने कहा, “गेहूं के एक एकड़ पर उर्वरक की लागत आपके उत्पादन खर्च का लगभग 40 प्रतिशत होती है और अब यह 30 प्रतिशत और बढ़ रही है।”

कृषि नेताओं ने कहा कि किसान पहले से ही लाभ में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अध्यक्ष जॉन बूज़मैन ने कहा कि अमेरिकी कृषि अर्थव्यवस्था गंभीर दबाव में है। बूज़मैन ने कहा, अगर आप जमीन में कुछ भी बो रहे हैं, तो संभवतः आप पैसा खो रहे हैं। उनके गृह राज्य अर्कांसस में इस समय कोई भी रो क्रॉप लाभदायक नहीं है।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्ष पूरे देश के किसानों के लिए विशेष रूप से कठिन रहे हैं। बूज़मैन ने कहा, “पिछले तीन साल बिल्कुल ही दंडात्मक रहे हैं।” बढ़ती लागत, व्यापार में व्यवधान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने मिलकर कृषि आय को कमजोर कर दिया है।

परड्यू ने चेतावनी दी कि किसान ऐतिहासिक रूप से उच्च कर्ज बोझ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, “किसान और पशुपालक रिकॉर्ड स्तर के कर्ज का बोझ उठा रहे हैं, जो 1980 के दशक से भी अधिक है।”

डुवॉल ने कहा कि कृषि क्षेत्र को भू-राजनीतिक झटकों और व्यापार व्यवधानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता कम करने के लिए घरेलू बाज़ारों को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा, “आज हमें अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए घरेलू मांग को मजबूत करना होगा।”

कृषि समूहों ने कानून निर्माताओं से कहा कि हालांकि सरकारी सहायता कार्यक्रमों ने किसानों को हाल की संकट स्थितियों से उबरने में मदद की है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान बाज़ारों के विस्तार और लागत को स्थिर करने पर केंद्रित होने चाहिए।

--आईएएनएस