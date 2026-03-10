इराकी पीएम ने रुबियो से कहा, 'नहीं होना चाहिए पड़ोसियों के खिलाफ हमारे एयरस्पेस का इस्तेमाल'

बगदाद, 10 मार्च (आईएएनएस)। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो से कहा कि ईरान के साथ युद्ध में हमलों के लिए इराक का इस्तेमाल लॉन्च पैड के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए।

इराक ईरान का पड़ोसी है और यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल ने 28 फरवरी से उसके हमले शुरू किए थे। इराक की सीमा खाड़ी से भी लगती है, जिस पर इस्लामिक रिपब्लिक ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं।

युद्ध शुरू होने के कुछ ही घंटों के अंदर, हर तरफ से आने वाले फाइटर जेट और मिसाइलों से इराक का एयरस्पेस भर गया था।

प्रधानमंत्री के मीडिया ऑफिस का कहना है कि सूडानी ने रुबियो से ये बातें एक फोन कॉल के जरिए कही। उन्होंने कहा, "यह पक्का करना जरूरी है कि इराकी एयरस्पेस, उसके स्थल और जल का इस्तेमाल पड़ोसी देशों या इलाके को टारगेट करने के लिए न किया जाना चाहिए।"

सुदानी ने "देश को चल रहे झगड़ों में घसीटने की किसी भी कोशिश" के साथ-साथ "किसी भी पार्टी द्वारा उसके एयरस्पेस के उल्लंघन" को सही नहीं माना।

इराक, लंबे समय से वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक प्रॉक्सी बैटलग्राउंड रहा है। इनके बेस का भी इस्तेमाल किया गया। आरोप यूएस-इजरायल पर लगाया गया, जिन्होंने ईरान-समर्थित ग्रुप्स को निशाना बनाया। बदले में उन्होंने इराक और बड़े इलाके में यूएस बेस पर हमलों की जिम्मेदारी ली है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रधान उपप्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि रुबियो ने “ईरान और इराक से संचालित गुटों के टेररिस्ट हमलों की कड़ी निंदा की,” जिसमें कुर्दिस्तान इलाका भी शामिल है।

उन्होंने ईरान से “यूएस डिप्लोमैट्स और मुख्य केंद्रों की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कदम उठाने” की अपील की।

शनिवार को, एयर डिफेंस सिस्टम ने बगदाद में यूएस एम्बेसी पर दागे गए रॉकेट को इंटरसेप्ट किया। एयर डिफेंस अब कुर्दिस्तान की राजधानी एरबिल के ऊपर लगभग रोजाना ड्रोन को इंटरसेप्ट करता है, जहां एक अमेरिकी दूतावास परिसर भी है।

