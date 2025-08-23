अन्तरराष्ट्रीय

इराक में सात संदिग्ध आईएस आतंकवादी गिरफ्तार

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 23, 2025, 09:47 AM

बगदाद, 23 अगस्त (आईएएनएस)। इराक की सैन्य खुफिया एजेंसी ने उत्तरी निनवेह प्रांत में सात संदिग्ध इस्लामिक स्टेट (आईएस) आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो महिलाएं शामिल हैं।

इराकी सैन्य खुफिया निदेशालय ने कहा कि उत्तरी निनवेह प्रांत में सटीक खुफिया जानकारी और गहन क्षेत्रीय निगरानी के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गईं। संदिग्धों को संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, निनवेह ऑपरेशंस कमांड के मेजर मोआतज अल-लुहैबी ने कहा कि ये लोग 2014 में प्रांत पर आईएस के नियंत्रण के दौरान संगठन से जुड़े होने के कारण वांछित थे।

उन्होंने कहा कि वे अपने गुटों के साथ काम करते रहे और इराकी सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमलों में शामिल रहे।

इराक ने 2017 में आईएस पर जीत की घोषणा की थी, लेकिन समूह के बचे हुए सदस्य अभी भी शहरों, रेगिस्तानों और दूरदराज के इलाकों में छिटपुट हमले करते रहते हैं।

इससे पहले 12 अगस्त को, इराकी आतंकवाद-रोधी सेवा (आईसीटीएस) ने कहा था कि उसके बलों ने कई प्रांतों में कई अभियानों में 11 आईएस आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है।

आईसीटीएस ने एक बयान में कहा कि खुफिया रिपोर्टों पर कार्रवाई करते हुए, सुरक्षा बलों ने कई अभियान चलाए और निनवेह, किरकुक, सुलेमानियाह और सलाहुद्दीन प्रांतों में संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

इसके अलावा, सैनिकों ने दर्जनों आईएस ठिकानों का पता लगाया और उन्हें नष्ट कर दिया, साथ ही कई सुरंगों और विस्फोटकों से भरी एक गुफा को नष्ट किया।

हालांकि इराक ने 2017 में आईएस पर जीत की घोषणा की थी, फिर भी इस समूह के अवशेष शहरी इलाकों, रेगिस्तानी इलाकों और दूरदराज के इलाकों में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले जारी रखे हुए हैं।

आईसीटीएस ने घोषणा की थी कि 23 जुलाई को इराकी सुरक्षा बलों ने छह प्रांतों में चलाए गए अभियानों में 10 आईएस आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था।

आईसीटीएस ने एक बयान में कहा कि दियाला, सलाहुद्दीन, निनवेह, किरकुक, अनबर और सुलेमानियाह प्रांतों में चलाए गए अभियानों के दौरान, सुरक्षा बलों ने अनबर प्रांत के रेगिस्तानी इलाके में आईएस के छह ठिकानों को भी नष्ट कर दिया।

आईसीटीएस ने कहा कि वह इराक में आतंकवाद को खत्म करना जारी रखेगा।

--आईएएनएस

डीकेएम/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...