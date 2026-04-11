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India Kenya Naval Cooperation : केन्या के मोम्बासा से रवाना हुआ आईएनएस त्रिकंद

मोम्बासा दौरे में आईएनएस त्रिकंद ने मजबूत किए भारत-केन्या नौसैनिक रिश्ते
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 11, 2026, 07:09 AM
केन्या के मोम्बासा से रवाना हुआ आईएनएस त्रिकंद

नैरोबी: भारतीय नौसेना का आधुनिक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद शुक्रवार को केन्या के मोम्बासा से रवाना हो गया। 'ऑपरेशनल टर्नअराउंड' (ओटीआर) के बाद आईएनएस त्रिकंद की रवानगी हुई है।

मोम्बासा में भारतीय सहायक उच्चायोग के अनुसार, जहाज के ओटीआर (ऑपरेशनल टर्नअराउंड) के दौरान स्वास्थ्य, मेलजोल और पेशेवर आदान-प्रदान का एक मिला-जुला अनुभव देखने को मिला।

भारतीय सहायक उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि सुबह-सुबह हुए योग सत्र में स्थानीय निवासियों और केन्याई नौसेना के जवानों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आईएनएस त्रिकंद के कमांडिंग ऑफिसर ने, भारत के उच्चायोग में तैनात रक्षा सलाहकार के साथ मिलकर, केन्याई नौसेना बेड़े के कमांडर, ब्रिगेडियर एमएस शेमोटे से केन्याई नौसेना बेस मटोंग्वे में मुलाकात की।

भारतीय सहायक उच्चायोग ने जानकारी दी कि विशेषज्ञ अधिकारियों ने केन्याई नौसेना प्रशिक्षण कॉलेज का भी दौरा किया और वहां प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े अपने विचार साझा किए।

आईएनएस त्रिकंद के जवानों ने शुक्रवार को मोम्बासा स्थित 'मजी वा सलामा चिल्ड्रन्स होम' का दौरा किया। वहां उन्होंने सामुदायिक आउटरीच (जनसंपर्क) प्रयासों के तहत बच्चों को सूखा राशन वितरित किया और उनके साथ बड़े ही आत्मीय भाव से बातचीत की।

जहाज को आम आगंतुकों के लिए भी खोला गया था, जहां गाइडेड टूर के माध्यम से जहाज की परिचालन क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही, भारतीय नौसेना और केन्याई नौसेना के बीच हुए एक दोस्ताना वॉलीबॉल मैच ने दोनों सेनाओं के बीच सौहार्द को और भी अधिक मजबूत किया।

इससे पहले गुरुवार को भारत की पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल के. स्वामिनाथन और केन्या में भारत के उच्चायुक्त, आदर्श स्वाइका ने आईएनएस त्रिकंद पर एक 'डेक रिसेप्शन' (जहाज पर आयोजित स्वागत समारोह) की सह-मेजबानी की थी। इस अवसर पर भारत और केन्या के बीच गहरे समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को एक बार फिर से मजबूत किया गया।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केन्याई नौसेना के कमांडर, मेजर जनरल पॉल ओटिएनो शामिल हुए। इनके अलावा, किलिफी और टाइटा तवेता के उप-राज्यपाल, केन्याई नौसेना के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि, राजनयिक समुदाय के सदस्य और केन्या में रहने वाले भारतीय समुदाय के प्रमुख सदस्य भी इस समारोह में उपस्थित रहे।

--आईएएनएस

 

 

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