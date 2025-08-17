INS Tamal Italy Visit: इटली में युद्धाभ्यास पूरा कर यूरोप की ओर बढ़ा भारतीय युद्धपोत आईएनएस तमाल

नई दिल्ली: भारतीय नौसेना का नवीनतम युद्धपोत आईएनएस तमाल इटली के नेपल्स बंदरगाह से भारत के लिए रवाना हो चुका है। रूस में बना यह अत्याधुनिक भारतीय युद्धपोत 13 से 16 अगस्त तक इटली में रहा, जहां इसने नेपल्स बंदरगाह का दौरा किया। अब अपनी भारत यात्रा के दौरान यह युद्धपोत यूरोप व एशिया के कुछ और बंदरगाहों की यात्रा करेगा। एशिया व यूरोपीय देशों की यात्रा पूरी कर यह युद्धपोत भारत लौटेगा।

नौसेना का मानना है कि भारतीय युद्धपोत की इस समुद्री यात्रा से कूटनीति और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। नौसेना के मुताबिक इटली के नेपल्स बंदरगाह की यह यात्रा भारत और इटली के संबंधों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच 2023 में औपचारिक रूप से स्थापित रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक रही।

इटली की नौसेना का नवीनतम लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक युद्धपोत ‘आईटीएस ट्रिएस्टे’ है। आईएनएस तमाल ने नेपल्स बंदरगाह में प्रवेश से पहले के ‘आईटीएस ट्रिएस्टे’ साथ एक समुद्री युद्ध अभ्यास किया। इस दौरान दोनों नौसेनाओं ने संचार अभ्यास, समुद्री युद्धाभ्यास, हवाई अभियान और कर्मियों के अनुभव आदान-प्रदान जैसी गतिविधियां कीं। दोनों देशों की नौसेना द्वारा आयोजित समुद्री युद्धाभ्यास का समापन समुद्री परेड से हुआ।

यह भारतीय युद्धपोत न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल रक्षा प्रणाली से लैस है। इसमें हेलीकॉप्टर संचालन की भी क्षमता है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल व सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। इसमें 100 मिमी की तोप है। यह हैवी टॉरपीडो और रॉकेट क्षमता से भी युक्त है।

नेपल्स प्रवास के दौरान, आईएनएस तमाल ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु कई कार्यक्रमों में भाग लिया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर ने इटली की नौसेना के लॉजिस्टिक्स कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल तथा नेपल्स की डिप्टी मेयर से भेंट की। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत-इटली रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 के अंतर्गत विभिन्न पहलों पर चर्चा की है।

भारतीय दूतावास, रोम और आईएनएस तमाल ने संयुक्त रूप से जहाज पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन, इटली की नौसेना, रोम स्थित राजनयिक कोर, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों तथा इटली के रक्षा उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत की राजदूत वाणी राव ने भी इस अवसर पर जहाज के चालक दल और इटली की नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद किया।

गौरतलब है कि 15 अगस्त को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आईएनएस तमाल पर एक भव्य परेड का आयोजन भी किया गया था। जहाज का दल रोम स्थित भारतीय दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी सम्मिलित हुआ था।

नौसेना का कहना है कि आईएनएस तमाल का यह दौरा भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे दोनों नौसेनाओं को सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के आदान-प्रदान और भविष्य में संयुक्त अभियानों की संभावनाओं को तलाशने का अवसर मिला। 16 अगस्त को जहाज ने नेपल्स से अपनी यात्रा पूरी की। अब भारतीय युद्धपोत यूरोप व एशिया के अन्य बंदरगाहों की ओर बढ़ गया है।