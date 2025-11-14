Indonesia Troops : गाजा शांति मिशन के लिए हमने 20,000 सैनिकों को प्रशिक्षित किया: इंडोनेशिया

अन्तरराष्ट्रीय

गाजा शांति मिशन हेतु इंडोनेशिया ने 20 हजार सैनिक तैयार किए
Nov 14, 2025, 02:25 PM
जकार्ता: इंडोनेशिया ने गाजा में युद्धोत्तर शांति स्थापना मिशन के लिए 20,000 सैनिकों को प्रशिक्षित किया है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी दी।

दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम राष्ट्र, इंडोनेशिया, उन देशों में शामिल है जिनके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा में एक बहुराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की योजना पर चर्चा की है। इसमें अजरबैजान, मिस्र और कतर शामिल हैं।

हाल ही में रॉयटर्स ने वाशिंगटन की ओर से तैयार मसौदे का खुलासा किया था, जिसमें गाजा को विसैन्यीकृत करने, उसकी सीमाओं को सुरक्षित करने, नागरिकों और सहायता वितरण की रक्षा करने की बात थी। इसमें फिलिस्तीनी पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए "सभी आवश्यक उपाय करने" का भी जिक्र था।

रक्षा मंत्री स्जाफ्री स्जामसुद्दीन ने ये बातें जॉर्डन सशस्त्र बलों के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल-हुनैती के बीच शुक्रवार को जकार्ता में हुई एक बैठक के बाद कहीं। स्जाफ्री ने संवाददाताओं से कहा, "हमने अधिकतम 20,000 सैनिकों की तैयारी की है, लेकिन स्पष्टता स्वास्थ्य और निर्माण संबंधी जरूरतों के हिसाब से आएगी।" उन्होंने आगे कहा, "हम गाजा शांति को लेकर आगे के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं।"

स्जामसोएद्दीन ने आगे कहा, "हमारा लक्ष्य गाजा में हो रहे घटनाक्रमों से पूरी तरह अवगत रहना है। इससे हमें स्थिति का अधिक सटीक आकलन करने और उचित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।"

सैनिकों की तैनाती की समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्रपति प्रबोवो को लेना है।

इसके साथ ही इंडोनेशिया और जॉर्डन ने गाजा, फिलिस्तीन की स्थिति पर द्विपक्षीय सूचना आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने पर सहमति व्यक्त की है।

स्जाफ्री स्जामसुद्दीन ने संवाददाताओं से कहा, "हम खुफिया जानकारी और नवीनतम जानकारियों के आदान-प्रदान के लिए संयुक्त रूप से एक समिति गठित करेंगे। गाजा से जॉर्डन की भौगोलिक निकटता को देखते हुए, उनके रणनीतिक महत्व को देखते हैं।"

--आईएएनएस

 

 

