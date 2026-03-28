Indo-Pacific Space Partnership : अमेरिकी सांसदों का इंडो-पैसिफिक अंतरिक्ष रक्षा समझौते को जापान व दक्षिण कोरिया तक विस्तार देने पर जोर

वाशिंगटन: चीन और रूस की अंतरिक्ष क्षमताओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय अंतरिक्ष रक्षा गठबंधन का विस्तार करने के लिए एक विधेयक पेश करने की घोषणा की है। इसमें जापान और दक्षिण कोरिया जैसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सहयोगी देश शामिल होंगे।

सांसदों ने कहा कि प्रस्तावित इंडो-पैसिफिक स्पेस पार्टनरशिप एक्ट 2026 के तहत अमेरिकी अंतरिक्ष बल के चीफ ऑफ स्पेस ऑपरेशंस को बहुराष्ट्रीय बल-ऑपरेशन ओलंपिक डिफेंडर ( एमएनएफ-ओओडी) के विस्तार की व्यवहार्यता पर कांग्रेस को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

सीनेटर माइकल बेनेट ने कहा, “चीन और रूस द्वारा उन्नत अंतरिक्ष क्षमताओं के तेजी से विकास के मद्देनजर, संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को सुनिश्चित करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करना चाहिए।”

बेनेट ने कहा, “एमएनएफ-ओओडी में अतिरिक्त सहयोगियों को शामिल करने से लचीलापन बढ़ेगा, जिम्मेदारी साझा करने की क्षमता बढ़ेगी और प्रतिरोध क्षमता मजबूत होगी, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्थाओं को आधार प्रदान करने वाली अंतरिक्ष संपत्तियों की रक्षा करने की सामूहिक क्षमता मजबूत होगी।”

रिपब्लिकन सीनेटर केविन क्रेमर ने कहा, “जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगियों के साथ ऑपरेशन ओलंपिक डिफेंडर का विस्तार करने से हम सब मिलकर और मजबूत होंगे। हमारा गठबंधन प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, लचीलेपन को सुदृढ़ करता है और हमारे अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे की रक्षा करता है। अपने कुछ सबसे बड़े शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों के समान क्षेत्र में स्थित सहयोगियों को शामिल करके नेटवर्क का विस्तार करने से, हम अंतरिक्ष में शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का मुकाबला करने में कहीं अधिक सक्षम हो जाते हैं।”

एमएनएफ-ओयूडी एक अमेरिकी नेतृत्व वाली साझेदारी है, जिसमें वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका देश शामिल हैं। यह अंतर-संचालनीयता, अंतरिक्ष क्षेत्र जागरूकता और कक्षा में शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को रोकने पर केंद्रित है।

विधेयक के लागू होने के एक वर्ष के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें व्यवहार्यता और रणनीतिक मूल्य दोनों का आकलन किया जाएगा।

रिपोर्ट में गठबंधन के विस्तार के लिए वर्तमान प्रयासों की रूपरेखा प्रस्तुत करनी होगी और जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के शामिल होने के लिए आवश्यक नीतिगत या वित्तपोषण परिवर्तनों की पहचान करनी होगी। इसमें यह भी आकलन किया जाएगा कि इस तरह के विस्तार से अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या यह राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है।

इसके अतिरिक्त, अध्ययन में यह भी जांच करनी होगी कि विस्तार का समर्थन करने के लिए कार्यपालिका और विधायिका दोनों शाखाओं से किन संसाधनों या अधिकारों की आवश्यकता होगी।

यह पहल वाशिंगटन में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों के बीच आई है। बेनेट ने अंतरिक्ष नीति को क्षेत्रीय सुरक्षा से जोड़ने वाली कई पहलों का समर्थन किया है, जिसमें ताइवान से संबंधित साझेदारियों में मौजूद कमियों को दूर करने वाला कानून भी शामिल है।

सांसदों ने हाल ही में रक्षा प्राधिकरण संबंधी उपायों में जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे सहयोगियों के साथ अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों पर समन्वय को गहरा करने के प्रावधान भी शामिल किए हैं।

--आईएएनएस