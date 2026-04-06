Indian Embassy Advisory : कतर एयरवेज ने भारत के लिए अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की

नई दिल्ली: कतर की राजधानी दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण परामर्श जारी किया। दूतावास ने सभी से सख्ती से स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

दूतावास ने समाज की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए साझा जिम्मेदारी निभाने पर विशेष जोर दिया है। लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे स्थानीय अधिकारियों की ओर से जारी की गई सलाह और दिशा-निर्देशों का पालन करें। साझा ज‍िम्मेदारी के सिद्धांत को इस तरह से मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे समाज की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में योगदान मिले।

कतर एयरवेज 15 अप्रैल तक की अवधि के लिए भारत में 10 जगहों के लिए सीमित, गैर-निर्धारित उड़ानें संचालित कर रही है। एयरलाइन ने 16 अप्रैल से 15 जून तक भारत में 11 जगहों के लिए और उड़ानों की घोषणा की है।

दोहा में भारतीय स्कूलों ने शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी और दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्यक्ष कक्षाएं शुरू कर दी हैं। सभी भारतीय स्कूलों के साथ-साथ छात्रों और अभिभावकों को कतर के अधिकारियों की ओर से जारी सार्वजनिक सुरक्षा दिशा-निर्देशों और शैक्षणिक संस्थानों के भीतर प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, ताकि सभी के लिए सुरक्षित शिक्षण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

जेईई (मेन) सत्र 2 वर्तमान में दोहा में आयोजित किया जा रहा है। दूतावास राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और कतर में संबंधित संस्थानों के समन्वय से परीक्षा के सुचारू संचालन की देखरेख कर रहा है। दूतावास नीट के लिए भी एनटीए के संपर्क में है, जो मई 2026 में आयोजित की जाएगी। भारतीय स्कूलों या परीक्षाओं से संबंधित किसी भी प्रश्न या चिंता के लिए दूतावास के शिक्षा विंग से संपर्क किया जा सकता है।

दूतावास भारतीय सामुदायिक संगठनों और सामुदायिक नेताओं के साथ नियमित संपर्क में है। राजदूत ने रविवार को तीन शीर्ष भारतीय सामुदायिक संगठनों, अर्थात आईसीसी, आईसीबीएफ और आईबीपीसी के अध्यक्षों के साथ समुदाय से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। दूतावास की 24X7 हेल्पलाइन +974-55647502 और 55362508 पर उपलब्ध हैं।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी