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India Bangladesh Relations : भारत-बांग्लादेश संबंधों में गहरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी : कीर्ति वर्धन सिंह

विदेश राज्य मंत्री ने भारत-बांग्लादेश सहयोग और साझेदारी पर जोर दिया।
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Dainik Hawk·
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Mar 27, 2026, 04:17 AM
भारत-बांग्लादेश संबंधों में गहरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी : कीर्ति वर्धन सिंह

नई दिल्ली: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को दोहराया कि भारत बांग्लादेश की नई सरकार का गर्मजोशी से स्वागत करता है। दोनों देश इतिहास, संस्कृति और भाषा के गहरे संबंधों से जुड़े हुए हैं, जो उनके रिश्ते को एक विशेष गर्माहट और निकटता प्रदान करते हैं।

नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय दिवस स्वागत समारोह में बोलते हुए सिंह ने कहा कि 1971 का मुक्ति संग्राम और शोषण, उत्पीड़न तथा घृणा के खिलाफ संघर्ष में दिए गए महान बलिदान भारत और बांग्लादेश की साझा विरासत हैं।

उन्होंने कहा, “एकजुटता के ये गहरे संबंध हमारे द्विपक्षीय साझेदारी की नींव हैं, जो विश्वास, साझा मूल्यों और हमारे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। हमारी साझेदारी हमेशा लोगों-केंद्रित दृष्टिकोण से निर्देशित रही है, जिसमें नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया गया है। चाहे रेल, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग और ऊर्जा नेटवर्क के माध्यम से संपर्क बढ़ाना हो या व्यापार को आसान बनाना और वस्तुओं और लोगों की आवाजाही को सुगम करना हो, हमारा सहयोग हमेशा ठोस लाभ देने के उद्देश्य से रहा है।”

सिंह ने कहा कि भारत और बांग्लादेश मिलकर एक ऐसी साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं जो रणनीतिक, लोगों पर केंद्रित, मजबूत और भविष्य उन्मुख है।

उन्होंने आगे कहा, “हमारी प्रगति सहयोग की स्थायी भावना को दर्शाती है, जिसे दोनों पक्षों के निरंतर प्रयासों से पोषित किया गया है। विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण पहल और सीमा-पार परियोजनाएं पारस्परिक प्राथमिकताओं और समावेशी विकास के साझा दृष्टिकोण से प्रेरित रही हैं।”

मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस साझा इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण है और यह आत्मनिर्णय की भावना तथा दोनों देशों के लोगों के असाधारण धैर्य का प्रमाण है। भारत पारस्परिक प्रगति और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के साथ साझेदारी करने की उम्मीद करता है।

उन्होंने आगे कहा, “इसी सहयोग की भावना के तहत भारत बांग्लादेश की नई सरकार का गर्मजोशी से स्वागत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पहले नेताओं में शामिल थे जिन्होंने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ बातचीत की, जो इस घनिष्ठ और स्थायी संबंध को भारत की ओर से दिए जाने वाले उच्च महत्व को दर्शाता है। 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश की नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था।”

उन्होंने कहा, “लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, उनकी उपस्थिति ने भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और बांग्लादेश की जनता के जनादेश के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने की तत्परता का विशेष संदेश दिया।”

--आईएएनएस

 

 

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