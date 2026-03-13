India US Critical Minerals : अमेरिका और भारत जरूरी खनिज समझौते को आखिरी रूप देने के करीब: राजदूत सर्जियो गोर

नई दिल्ली: भारत में अमेरिका के सर्जियो गोर ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका और भारत जरूरी खनिजों पर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब पहुंच रहे हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और सप्लाई चेन काफी मजबूत हो सकती हैं।

एक कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत गोर ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता जुड़ाव एक गहरी साझेदारी को दिखाता है जो पारंपरिक व्यापार संबंधों से कहीं आगे है। उनकी यह बात दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के मकसद से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के फ्रेमवर्क पर सहमत होने के कुछ ही दिनों बाद आई है।

गोर ने कहा, "अमेरिका और भारत एक-दूसरे पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, जो कुछ गहरी बात दिखाता है, एक ऐसी साझेदारी जो लगातार मजबूत होती जा रही है।" उन्होंने कहा कि यह संबंध रणनीतिक सहयोग के एक नए दौर में जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत, दोनों देशों के बीच संबंधों में "वैश्विक ऊंचाइयों" तक पहुंचने की क्षमता है।

अमेरिकी राजदूत ने कहा, "जिस चीज की जरूरत थी वह थी मोमेंटम और अवसर, और अब हम उन मौकों और उस क्षमता को अनलॉक करने की ओर बढ़ रहे हैं।"

गोर ने जोर देकर कहा कि भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी सिर्फ टैरिफ या मार्केट एक्सेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह रिसोर्स सुरक्षित करने और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी केंद्रित है जो आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देंगे।

उन्होंने कहा, “यह साझेदारी सिर्फ टैरिफ या मार्केट एक्सेस के बारे में नहीं है, बल्कि उन रिसोर्स और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के बारे में भी है जो भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को तय करेंगे।”

सहयोग के एक खास क्षेत्र पर जोर देते हुए, गोर ने कहा कि जरूरी मिनरल साझेदारी के सबसे जरूरी पहलुओं में से एक बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा, “हमारे देशों के बीच सहयोग के सबसे जरूरी क्षेत्रों में से एक जरूरी मिनरल हैं। जरूरी मिनरल के लिए भरोसेमंद और अलग-अलग तरह की सप्लाई चेन आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी हैं।”

राजदूत के मुताबिक, अमेरिका और भारत एक जरूरी खनिज समझौता तय करने के बहुत करीब हैं, जो उच्च स्तर की मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी सिस्टम और नई तकनीक के लिए जरूरी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने में मदद करेगा।

उन्होंने आगे कहा, “अगले कुछ महीनों में, इस मोर्चे पर एक बड़ी घोषणा होगी।”

बता दें, अमेरिकी राजदूत गोर ने हाई-टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की ओर भी इशारा किया। भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हाल के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया और उद्योग में तरक्की का जश्न मनाया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दिखाता है।

उन्होंने कहा, "अमेरिका एलएनजी का एक भरोसेमंद सप्लायर भी है और हम आने वाले सालों में भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए तैयार हैं।"

गोर ने इंडिया टुडे मैगजीन के लेटेस्ट कवर की भी सराहना की, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने कहा कि इसने व्हाइट हाउस का भी ध्यान खींचा है। उन्होंने आगे कहा, “मैंने कवर की एक फोटो ली और राष्ट्रपति ट्रंप को भेजी, और उन्होंने इसे ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया।”

--आईएएनएस