India Sri Lanka Aid : श्रीलंका में मदद के लिए लंका अशोक लेलैंड ने बढ़ाया हाथ, 7 यूटिलिटी गाड़ियां की दान

नई दिल्ली: श्रीलंका में दितवाह तूफान के बाद आई तबाही से हुए नुकसान के बीच रेस्क्यू और पुनर्वास का काम भी जोर-शोर से शुरू हो चुका है। राहत कार्य में सहयोग देने के लिए श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा और उपरक्षा मंत्री मेजर जनरल (रिटायर्ड) अरुणा जयसेकरा की मदद से लंका अशोक लेलैंड कंपनी ने 65 मिलियन रुपए से ज्यादा कीमत की सात यूटिलिटी गाड़ियां दान की हैं।

श्रीलंका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, "हाई कमिश्नर संतोष झा, श्रीलंका के इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप विकास मंत्री सुनील हंडुनेट्टी और उपरक्षा मंत्री मेजर जनरल (रिटायर्ड) अरुणा जयसेकरा की मौजूदगी में लंका अशोक लेलैंड ने श्रीलंका में राहत, रिकवरी और पुनर्वास की कोशिशों में मदद के लिए 65 मिलियन रुपये से ज्यादा कीमत की सात जरूरी यूटिलिटी गाड़ियां दान कीं।"

भारतीय दूतावास ने आगे लिखा, "श्रीलंका की तत्काल ऑपरेशनल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय अधिकारियों से विस्तृत बातचीत के बाद इस सहायता पैकेज को अंतिम रूप दिया गया। इस योगदान को लंका अशोक लेलैंड के कर्मचारियों द्वारा दिए गए 2.5 मिलियन रुपये के अतिरिक्त सहयोग ने और प्रभावी बना दिया। कार्यक्रम के दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के वरिष्ठ प्रतिनिधि और श्रीलंकाई सरकार के कई उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे।"

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने श्रीलंका के डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर (डीएमसी) के हवाले से बताया कि 5 दिसंबर तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 607 हो गई है। डीएमसी ने बताया कि 214 और लोग लापता हैं, जबकि देश भर में 586,464 परिवारों के 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही, 4,164 घर तबाह हो गए हैं और 67,505 दूसरे घरों को थोड़ा नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्वी मानसून की वजह से 9-11 दिसंबर को देश के कुछ हिस्सों में बारिश बढ़ जाएगी।

नेशनल बिल्डिंग एंड रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (राष्ट्रीय भवन संगठन/एनबीओ) ने कैंडी, केगाले, कुरुनेगला, मटाले और नुवारा एलिया जिलों के कई इलाकों में लेवल-3 लैंडस्लाइड की शुरुआती चेतावनी भी जारी की है।

--आईएएनएस