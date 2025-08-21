अन्तरराष्ट्रीय

India Bangladesh Relation: भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बयान को बताया भ्रामक, निष्पक्ष चुनाव की दोहराई मांग

भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बयान को भ्रामक और अनुचित बताया।
Aug 21, 2025, 02:37 PM
नई दिल्ली : भारत सरकार ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा जारी बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने बुधवार को कहा कि भारत सरकार को भारत में अवामी लीग के कथित सदस्यों द्वारा किसी भी प्रकार की बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों की जानकारी नहीं है और न ही किसी ऐसी कार्रवाई की अनुमति है, जो भारतीय कानून के खिलाफ हो।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया, "भारत सरकार अन्य देशों के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों को भारतीय भूमि से संचालित करने की अनुमति नहीं देती।" उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रेस बयान भ्रामक और अनुचित है।

भारत ने एक बार फिर यह दोहराया कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराए जाएं, ताकि वहां की जनता की इच्छा और जनादेश का सम्मान हो सके।

बता दें कि बांग्लादेश में आम चुनाव की मांग की जा रही है। अंतरिम सरकार का कहना है कि अगले साल तक चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, जिसके बाद चुनाव होगा। वहीं, कुछ पार्टियां और संगठनों का कहना है कि सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए और चुनाव जल्द से जल्द कराने चाहिए।

इसके साथ ही, अंतरिम सरकार में अवामी दल के कई नेताओं की अनैतिक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। साथ ही, पूर्व पीएम शेख हसीना पर आम चुनाव में धांधली जैसे आरोप भी सामने आए हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से अपराध काफी बढ़ा है। इन्हीं सब कारणों से जल्द से जल्द आम चुनाव कराने की मांग की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष छात्र आंदोलन से हिंसा भड़की थी, जिसके बाद शेख हसीना को पीएम पद छोड़ना पड़ा था और मोहम्मद युनूस को कार्यवाहक सरकार की जिम्मेदारी दी गई थी। फिलहाल वह अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं।

 

 

