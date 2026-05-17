पीएम मोदी ने 'विकसित भारत 2047' की ओर भारत के सफर का किया जिक्र, नीदरलैंड के साथ सहयोग पर जोर: विदेश मंत्रालय

द हेग: भारत के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नीदरलैंड के समकक्ष रॉब जेटन ने भारत-नीदरलैंड संबंधों को मजबूत करने के लिए एक बड़ा रोडमैप अपनाया है।

भारत और नीदरलैंड के बीच साझा मूल्यों और भरोसे के साथ-साथ बढ़ते कन्वर्जेंस और बढ़ते सहयोग को दिखाते हुए, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध को "रणनीतिक साझेदारी" तक बढ़ाने का फैसला किया।

दोनों नेताओं के बीच डेलिगेशन-स्तर की बातचीत के बाद मीडिया से बात करते हुए विदेश सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा, "पीएम मोदी ने पिछले कुछ दशकों में भारत में हुए सुधारों और पिछले कुछ सालों में भारत में हुए बड़े बदलावों और विकसित भारत 2047 की ओर हमारे कदम के बारे में बताया। उन्होंने द्विपक्षीय संबंध में हुई प्रक्रिया पर खुशी जताई और इसे और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।"

उन्होंने कहा, "दोनों पक्ष पहले से ही पानी के क्षेत्र में एक मजबूत सहयोग साझा करते हैं और पानी पर एक रणनीतिक साझेदारी है। डच लोगों के पास इस क्षेत्र में अच्छी विशेषज्ञता है और कल्पसार प्रोजेक्ट में नीदरलैंड्स के उत्तर में डाइक के साथ समानताएं हैं। दोनों प्रधानमंत्री कल साइट पर जाने वाले हैं। दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों को और बढ़ाने पर भी चर्चा की, जिसमें रक्षा औद्योगिक सहयोग, पिछले साल साइन किए गए रक्षा सहयोग पर आशय पत्र को आगे बढ़ाना और नीदरलैंड का आईपीओआई (इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव) में शामिल होना शामिल है, जो एक बहुत ही जरूरी पहल है जो बढ़ रही है और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में पार्टनरशिप बना रही है।"

सचिव (पश्चिम) ने आगे कहा, "व्यापार औरनिवेश के लिए एक विशेष जोर दिया गया, जिससे बिजनेस के लिए मौके और जॉब क्रिएशन के रास्ते बने, एक विकसित भारत में निर्णायक योगदान मिला। मैं खास तौर पर टाटा-एएसएमएल समझौते का भी जिक्र करता हूं जिस पर आज साइन किया गया, जो एक गेम-चेंजिंग एग्रीमेंट है। यह भारत में एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने और हाई-स्किल्ड जॉब्स बनाने की हमारी कोशिशों को मजबूत समर्थन देगा।"

प्रधानमंत्री मोदी और उनके नीदरलैंड के समकक्ष जेटन के बीच हुई खास बातचीत के बारे में बताते हुए सिबी जॉर्ज ने कहा, "मेक इन इंडिया पहल, सप्लाई वेसल और लॉन्ग-टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मीटिंग्स और बिजनेस एंगेजमेंट दोनों में चर्चा हुई, जो बहुत जरूरी है। भारतीय पोर्ट्स को नीदरलैंड के पोर्ट्स से जोड़ना एक और बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। कृषि सप्लाई चेन एक और क्षेत्र है जिस पर चर्चा हुई और ग्रीन हाइड्रोजन भी बहुत जरूरी है। भारत ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत जोर दे रहा है और नीदरलैंड भी ऐसा ही कर रहा है।"

सिबी जॉर्ज ने यह भी कहा, "इन मुद्दों में सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, एआई, कई क्षेत्रों में रिसर्च, स्टार्ट-अप्स, को-क्रिएशन और वैल्यू चेन शामिल थे, और कई कंपनियों ने टैलेंट पर भी फोकस किया, जो एक और जरूरी पॉइंट है: भारत में, भारत के लिए और दुनिया के लिए इनोवेट करें। ये कुछ चर्चाएं थीं; भारत को एक टैलेंट इंजन के तौर पर देखा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर चर्चा हुई: टैलेंट पार्टनरशिप, ग्लोबल मोबिलिटी, और स्किल्स।"

सिबी जॉर्ज ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने सीईओ राउंडटेबल में डच इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स को संबोधित किया। नीदरलैंड के सोलह टॉप सीईओ शामिल हुए, जो सेमीकंडक्टर, मैरीटाइम, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थकेयर और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर से जुड़े थे। असल में, मैं देख रहा था कि उनमें से हर एक ने कई ऐसे क्षेत्र पर फोकस किया जिनकी पहचान की गई है और जिनमें हमने पहले भी प्रोग्रेस की है।"

विदेश सचिव (पश्चिम) ने यह भी कहा, "कॉपर प्लेट्स के दो सेट, 21 बड़े और तीन छोटे, जिन पर सम्राट राजेंद्र चोल I और कुलोथुंगा चोल I के रॉयल चार्टर हैं, जो हमारे लिए एक कल्चरल ट्रेजर हैं, नीदरलैंड भारत को लौटा रहा है। यह प्रधानमंत्री के 'विकास भी विरासत भी' के विजन के मुताबिक है। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्री टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच साझेदारी समझौते पर साइन करने में शामिल हुए, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, जो धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का समर्थन करता है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "ये ठोस और जरूरी नतीजे हैं जो भारत और नीदरलैंड के बीच दोस्ती को बेमिसाल रफ्तार देंगे। ये नतीजे कई सेक्टर को कवर करते हैं और हमारे देशों के लिए ग्रोथ और खुशहाली को बढ़ाएंगे।"

इससे पहले शनिवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा, "आर्थिक सहयोग भारत और नीदरलैंड के बीच दोस्ती का एक अहम हिस्सा है। भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौता अनगिनत मौके देता है। फिनटेक, जरूरी मिनरल, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और एआई के क्षेत्र में सहयोग की बहुत गुंजाइश है। हमने सांस्कृतिक सहयोग और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की।"

एक और एक्स पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, "प्रधानमंत्री रॉब जेटन, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के मकसद से नीदरलैंड में आकर बहुत खुश हूं। पिछले दस सालों में, भारत और नीदरलैंड के बीच साझेदारी ने जबरदस्त तरक्की की है। और अब इसमें और भी ज्यादा योगदान देने का समय आ गया है, ताकि हमारे दोनों देशों के लोगों को इसका फायदा मिल सके।"

--आईएएनएस

केके/पीएम