India Maldives Relations : उड्डयन मंत्री नायडू ने मालदीव में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, मुइज्जू ने पीएम मोदी और भारत का जताया आभार

Nov 10, 2025, 06:00 PM
उड्डयन मंत्री नायडू ने मालदीव में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, मुइज्जू ने पीएम मोदी और भारत का जताया आभार

माले: भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने सोमवार को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रेसिडेंट मुइज्जू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के प्रति उनके निरंतर, दीर्घकालिक और समर्थन के लिए आभार जताया।

मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय ने आभार जताते हुए कहा, "राष्ट्रपति ने मंत्री महोदय का स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के प्रति उनके दीर्घकालिक और उदार समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया, जिसने मालदीव के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने हनीमाधू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समय पर उद्घाटन, प्रगति और वैश्विक संपर्क को बढ़ाने में भारत की सहायता के लिए विशेष आभार व्यक्त किया।"

मालदीव प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से जारी बयान में आगे कहा गया, "राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा कि भारत मालदीव के विकास एजेंडे में एक अटूट भागीदार बना हुआ है और उन्होंने दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग के प्रति विश्वास व्यक्त किया ताकि चल रही विकास परियोजनाओं को बिना किसी देरी के पूरा और चालू किया जा सके।"

बयान में आगे कहा गया कि दोनों नेताओं की बैठक के समापन पर राष्ट्रपति मुइज्जू और नायडू दोनों ने द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने और दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम देने वाली पहलों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई।

बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्री ने मालदीव की सीप्लेन सुविधाओं का भी दौरा किया। मालदीव स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "समुद्री विमानों के सबसे बड़े बेड़े के संचालन में मालदीव का अनुभव भारत के लिए उपयोगी होगा।"

यात्रा के बाद, मालदीव के मंत्री मोहम्मद अमीन ने परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय में नायडू का स्वागत किया। भारतीय उच्चायोग ने कहा, "यह बैठक मालदीव और भारत के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंधों और निरंतर सहयोग के प्रति हमारे आपसी सम्मान और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।"

वहीं, भारत के उड्डयन मंत्री ने भी एक्स पर मालदीव यात्रा और कार्यक्रम की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने एक्स पर लिखा, "मालदीव में पुनर्विकसित हनीमाधू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर मालदीव के राष्ट्रपति मुहम्मद मुइज्जू के साथ पीएम मोदी के विशेष दूत के रूप में शामिल होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह ऐतिहासिक परियोजना भारत-मालदीव साझेदारी और बेहतर क्षेत्रीय संपर्क व विकास के हमारे साझा दृष्टिकोण में एक नया मील का पत्थर है।"

