Garuda 25 Exercise : भारत-फ्रांस का शक्ति प्रदर्शन, वायु अभ्यास के 8वें संस्करण में आईएएफ और एफएएसएफ ने लिया भाग

भारत-फ्रांस ‘गरुड़ 25’ सैन्य अभ्यास में एसयू-30 और राफेल की संयुक्त उड़ान
Dainik Hawk
Nov 16, 2025, 05:06 AM
गरुड़ 25: भारत-फ्रांस का शक्ति प्रदर्शन, वायु अभ्यास के 8वें संस्करण में आईएएफ और एफएएसएफ ने लिया भाग

नई दिल्ली: भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने द्विपक्षीय वायु अभ्यास 'गरुड़ 25' के 8वें संस्करण के आयोजन के लिए फ्रांस में एक टुकड़ी तैनात की है। इसका आयोजन 16 से 27 नवंबर तक मोंट-डे-मार्सन एयर बेस पर फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल (एफएएसएफ) के साथ किया जा रहा है।

भारतीय वायुसेना की टीम 10 नवंबर को फ्रांस पहुंची। फ्रांस में दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच ऑपरेशनल तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई।

इस साल के अभ्यास में भारतीय वायुसेना का एसयू-30एमकेआई लड़ाकू विमान शामिल है। यह एफएएसएएफ के राफेल जेट विमानों के साथ ट्रेनिंग लेगा। भारतीय वायुसेना की परिचालन तैनाती में सी-17 ग्लोबमास्टर III परिवहन विमान शामिल है, जो लड़ाकू विमानों के लैंडिंग और टेकऑफ में मदद कर रहा है।

वहीं, आईएल-78 हवा से हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर लड़ाकू विमानों की सीमा और उड़ान की अवधि बढ़ा रहे हैं।

इससे पहले गुरुवार को, भारतीय वायु सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "अभ्यास #गरुड़25: भारतीय वायु सेना का एक दल 16-27 नवंबर 2025 तक फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस के मोंट-डे-मार्सन एयर बेस पर उतरा है।"

पोस्ट में आगे कहा गया, "भारतीय वायु सेना के एसयू-30एमकेआई विमान और एफएएसएएफ के राफेल लड़ाकू विमान एक कृत्रिम युद्ध वातावरण में भाग लेंगे, जिसमें दोनों वायु सेनाओं के कौशल और व्यावसायिकता का प्रदर्शन होगा। यह अभ्यास अंतर-संचालन क्षमता को और बढ़ाएगा और दोनों वायु सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करेगा।"

गरुड़ 25 भारत-फ्रांस सैन्य सहयोग का एक महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है। गरुड़ 25 दोनों वायु सेनाओं को रणनीति को बेहतर बनाने, मिशन-योजना कौशल को बेहतर बनाने और अंतर-संचालन क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है।

इस बीच, एक समानांतर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में, सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम (एसकेएटी) और तेजस लड़ाकू विमानों से युक्त एक और भारतीय वायुसेना दल, दुबई के अल मकतूम एयरबेस पहुंचा। दुबई एयरशो 2025 का आयोजन 17 से 21 नवंबर तक होगा, जिसमें यह शामिल होंगे।

यह तैनाती भारत की बढ़ती रक्षा-कूटनीति उपस्थिति को दर्शाती है। इस कार्यक्रम में 1,500 से अधिक प्रदर्शक, 490 प्रतिनिधिमंडल और 200 से अधिक विमान भाग लेंगे, जिसमें भारतीय वायुसेना सऊदी हॉक्स, रशियन नाइट्स और यूएई के अल फुरसान जैसी विशिष्ट टीमों के साथ प्रदर्शन करेगी।

--आईएएनएस

 

 

