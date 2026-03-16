India Iran Evacuation : विदेश मंत्री जयशंकर ने ईरान से 550 से ज्यादा भारतीयों को निकालने में मदद के लिए आर्मेनिया को दिया धन्यवाद

नई दिल्ली: भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बेल्जियम के दौरे पर हैं। मिडिल ईस्ट में इस समय भारी तनाव चल रहा है। ताजा हालात में वहां के लोगों के जीवन को खतरा है। ऐसे में विदेश मंत्री ने सोमवार को ईरान से 550 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद करने के लिए आर्मेनियाई सरकार और वहां के लोगों को धन्यवाद दिया।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "ईरान से अब तक 550 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद करने के लिए आर्मेनिया की सरकार और लोगों का धन्यवाद। इस मुश्किल समय में उनके समर्थन की तारीफ करता हूं।"

बता दें कि ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच इस संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को हुई। देखते ही देखते यह पश्चिम एशिया तक पहुंच गया। मौजूदा हालात में भारत पश्चिम एशिया में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिशों में लगा हुआ है। इस बीच जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (जेकेएसए) ने रविवार को कहा कि ईरान से आर्मेनिया के रास्ते निकाले गए 70 भारतीय छात्रों का पहला बैच सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया है।

जेकेएसए के नेशनल कन्वीनर नासिर खुएहामी ने कहा, "70 से ज्यादा भारतीय छात्रों का पहला बैच, जिनमें से ज्यादातर जम्मू और कश्मीर से थे, और कई तीर्थयात्री भी थे, जो इस इलाके में चल रहे युद्ध जैसे हालात के बीच ईरान में फंसे हुए थे, आज सुबह एक कमर्शियल विमान से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली पर सुरक्षित पहुंच गए, जो लोगों को मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया का शुरुआती हिस्सा है।"

उन्होंने आगे कहा, "स्टूडेंट्स संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग में तय की गई लंबी और मुश्किल जमीनी और हवाई यात्रा के बाद आर्मेनिया और दुबई होते हुए एक कनेक्टिंग यात्रा के जरिए भारत लौटे।"

विदेश मंत्रालय ने 12 मार्च को कहा था कि भारत ईरान में भारतीय नागरिकों को मदद देने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच शिपिंग की सुरक्षा और देश की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों को भी सुलझा रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ईरान में भारतीय नागरिकों को दी जा रही मदद पर जोर देते हुए कहा कि कई नागरिक घर लौट आए हैं, जबकि जो लोग जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए मदद जारी है। मंत्रालय ने ईरान छोड़ने की इच्छा रखने वाले भारतीय नागरिकों से तेहरान में भारतीय दूतावास द्वारा हाल ही में जारी की गई एडवाइजरी का पालन करने का आग्रह किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में हर हफ्ते होने वाली मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “ईरान में हमारे लगभग 9,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें स्टूडेंट, नाविक, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल और तीर्थयात्री शामिल हैं। पहले जारी की गई एडवाइजरी के बाद, कई भारतीय नागरिक, खासकर स्टूडेंट, पहले ही घर लौट चुके हैं। हमने हाल ही में तेहरान में रहने वाले कई भारतीय नागरिकों, जिनमें स्टूडेंट और तीर्थयात्री शामिल हैं, को देश के दूसरे सुरक्षित जगहों और शहरों में शिफ्ट किया है।”

--आईएएनएस