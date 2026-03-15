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India Bangladesh Tensions : बांग्लादेश में हिंसा के बढ़ते आंकड़ों के बीच भारत ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चिंता जताई, 3,100 हिंसा की घटनाओं पर जवाबदेही मांगी।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 15, 2026, 10:48 AM
बांग्लादेश में हिंसा के बढ़ते आंकड़ों के बीच भारत ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता

ढाका: भारत ने बांग्लादेशी अधिकारियों से अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर बार-बार चिंता जाहिर की है। एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत ने बांग्लादेश के अधिकारियों से गहन जांच और जवाबदेही की अपेक्षा की कि सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बांग्लादेश सरकार की है।

रिपोर्ट में मानवाधिकार समूहों का हवाला देते हुए कहा गया है कि बार-बार होने वाली हिंसा को रोकने के लिए केवल प्रतिक्रियात्मक पुलिस कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। इसके लिए 'निरंतर कानूनी सुरक्षा, अपराधियों पर त्वरित मुकदमा और सामुदायिक सुलह के प्रयास' आवश्यक हैं।

द मॉर्निंग वॉइस अखबार ने विस्तार से बताया कि पारदर्शी, स्वतंत्र रूप से सत्यापित आंकड़ों के अभाव में, पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिर भी, ये आरोप अकेले ही एक व्यापक चिंता को उजागर करते हैं। जब किसी भी देश में अल्पसंख्यक लगातार असुरक्षा का सामना करते हैं, तो यह क्षेत्र की बहुलवाद, कानून के शासन और मूलभूत मानवीय गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता को चुनौती देता है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की संसद में हाल ही में हुए एक खुलासे से पता चला है कि अगस्त 2024 से फरवरी 2026 के बीच बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर हिंसा की लगभग 3,100 घटनाएं हुईं, जिससे पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हमलों में कथित तौर पर घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया, जिनमें हत्या और आगजनी की खबरें हैं। अगर ये तथ्य सही हैं, तो ऐसे कृत्य न केवल सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देते हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार सिद्धांतों का भी गंभीर उल्लंघन हैं, जिनमें धर्म की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता और जीवन एवं सुरक्षा का अधिकार शामिल हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह मुद्दा भारत के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ इसकी लंबी और खुली सीमा है और इसके साथ गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय संबंध हैं। सीमा पार अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाली अस्थिरता के मानवीय, राजनयिक और सुरक्षा संबंधी गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें विस्थापन का दबाव और सीमा पार तनाव शामिल हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अगर इसकी पुष्टि हो जाती है, तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा महज एक घरेलू समस्या नहीं बल्कि एक मानवाधिकार संबंधी चिंता का विषय बन जाएगी, जिस पर निरंतर वैश्विक ध्यान देने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हमले बढ़ते गए, जिससे मानवाधिकार संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हुईं, जो मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अठारह महीने की अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान और भी तेज हो गईं थीं।

--आईएएनएस

 

 

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