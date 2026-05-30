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भारत और कनाडा ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर की चर्चा

शांगरी-ला डायलॉग में भारत-कनाडा रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर बातचीत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 30, 2026, 05:27 AM
भारत और कनाडा ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर की चर्चा

सिंगापुर: भारत और कनाडा ने शुक्रवार को रक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और साथ ही कई दूसरे क्षेत्रों में गहरे सहयोग के मौके तलाशे। सिंगापुर में शांगरी-ला डायलॉग के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और कनाडा के रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ सहायक उप मंत्री केल्विन ब्रोस्यू के बीच हुई मीटिंग में ये बातें हुईं।

रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क निदेशालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "दोनों पक्षों ने भारत-कनाडा रक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक हितों के बढ़ते मेल को दिखाते हुए खास डोमेन में गहरे सहयोग के मौकों को तलाशा।"

राजेश कुमार सिंह ने सेशेल्स के डिफेंस फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल माइकल रोसेट से भी मुलाकात की और भारतीय समुद्री क्षेत्र में रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने एसएलडी26 के इतर सेशेल्स सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मेजर जनरल माइकल रोसेट से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।

रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क निदेशालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस बातचीत ने क्षेत्र में अपने भरोसेमंद साझेदारों के साथ शांति, सुरक्षा और स्थिरता को आगे बढ़ाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला डायलॉग में सरकारी मंत्रियों की अगुवाई में पूर्ण सत्रों में बहस हो रही है। साथ ही, इसमें विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के बीच द्विपक्षीय चर्चाओं के महत्वपूर्ण अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इससे पहले दिन में राजेश कुमार सिंह ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (नाटो) सैन्य कमेटी के चेयर एडमिरल ग्यूसेप कावो ड्रैगन के साथ मीटिंग की, जिसमें रणनीतिक बातचीत को बढ़ाने और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ाने पर फोकस किया गया।

रक्षा मंत्रालय ने कहा, "रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने एसएलडी26 के दौरान नाटो सैन्य कमेटी के चेयर एडमिरल ग्यूसेप कावो ड्रैगन से बातचीत की। रणनीतिक बातचीत को बढ़ाने और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को लेकर नजरिए शेयर करने पर फोकस था। इस बातचीत ने खास मल्टीलेटरल डिफेंस ऑर्गनाइजेशन्स के साथ कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के लिए भारत के कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया।"

रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क निदेशालय ने कहा, "रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सिंगापुर में शांगरी ला डायलॉग 2026 के मौके पर अमेरिका हिंद-प्रशांत कमांड के कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पापारो से बातचीत की। बातचीत में मिलिट्री-टू-मिलिट्री सहयोग को मजबूत करने, हिंद-प्रशांत में सहयोग बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर फोकस रहा, जिससे भारत-अमेरिका रणनीतिक रक्षा संबंधों को गहरा करने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।"

शांगरी-ला डायलॉग के मौके पर राजेश कुमार सिंह ने हिंद-प्रशांत सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने, रक्षा औद्योगिक सहयोग और उभरती तकनीकी साझेदारी पर बड़े थिंक टैंक और शिक्षाविदों के साथ बातचीत की।

रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क निदेशालय ने आगे कहा, "'एक स्थिर, सुरक्षित और समावेशी हिंद-प्रशांत के लिए भारत की रक्षा कूटनीति पर एक खास सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक जुड़ाव के लिए भारत का विजन शेयर किया। सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले भी बातचीत में शामिल हुए।"

राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेज की डिजिटल और इंटेलिजेंस सर्विस के डिजिटल ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी सेंटर (डीओटीसी) का दौरा किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस दौरे से सिंगापुर की एडवांस्ड डिजिटल और टेक्निकल क्षमताओं के बारे में कीमती जानकारी मिली और युद्ध के खास और उभरते हुए क्षेत्रों में भारतीय आर्म्ड फोर्सेज के साथ सहयोग के रास्ते तलाशे गए।

राजेश सिंह ने सिंगापुर के स्थायी सचिव (रक्षा) जोसेफ लिओंग के साथ 16वें डिफेंस पॉलिसी डायलॉग की भी सहअध्यक्षता की, जिसमें रक्षा सहयोग पर केंद्रित चर्चा हुई।

रक्षा मंत्रालय ने बताया, "रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सिंगापुर के स्थायी सचिव (रक्षा) जोसेफ लिओंग के साथ 16वें डिफेंस पॉलिसी डायलॉग की सह-अध्यक्षता की। इस बातचीत ने दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को कन्फर्म किया। रक्षा सहयोग, सुरक्षा कोलेबोरेशन और भारत-सिंगापुर के बीच रणनीतिक संबंध को और मजबूत करने के तरीकों जैसे खास क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर चर्चा हुई।"

--आईएएनएस

केके/

 

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