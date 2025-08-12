India Australia Army Chiefs Meeting: भारत में ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख, 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़ी जानकारी दी गई

नई दिल्ली: भारत ने ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट के साथ अपने सैन्य ऑपरेशन ‘सिंदूर’ से जुड़ी जानकारी साझा की। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख ने सोमवार को नई दिल्ली में भारतीय थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की।

उन्होंने जनरल अनिल चौहान (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ), एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी (चीफ ऑफ नेवल स्टाफ), एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह (चीफ ऑफ एयर स्टाफ) और रक्षा सचिव राजेश कुमार से भी मुलाकात की।

इस दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, सैन्य से सैन्य जुड़ाव को गहरा करने तथा क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति के प्रति साझा प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई।

लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय वार्ता की। इसी वार्ता में उन्हें 'ऑपरेशन सिंदूर' और भारत की सुरक्षा दृष्टि के बारे में अवगत कराया गया। भारतीय सेना में तकनीकी प्रगति के बारे में भी जानकारी दी गई।

इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई सेना के चीफ ऑफ आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने एक गरिमामय समारोह में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने साउथ ब्लॉक में प्रभावशाली गार्ड ऑफ ऑनर की समीक्षा की।

ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट 11 से 14 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। इस दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना तथा दोनों देशों के बीच रणनीतिक जुड़ाव को बढ़ाना है। दौरे की शुरुआत राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि समारोह से हुई, जहां जनरल स्टुअर्ट ने भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को नमन किया।

इसके बाद साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से उनकी औपचारिक मुलाकात हुई। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख की विजिट के दौरान ऑस्ट्रेलियाई सेना के रेजिमेंटल सार्जेंट मेजर ने साउथ ब्लॉक में भारतीय सेना के आर्मी सूबेदार मेजर से भेंटकर सभी रैंकों के बीच आपसी सौहार्द और सहयोग को मजबूत किया।

12 अगस्त को जनरल स्टुअर्ट आगरा जाएंगे, जहां वे 50 (स्वतंत्र) पैरा ब्रिगेड का दौरा कर जवानों से बातचीत करेंगे। इसके बाद वे ताजमहल का दौरा करेंगे और फिर नई दिल्ली लौटकर नेशनल डिफेंस कॉलेज में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधन देंगे।

13 और 14 अगस्त को ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख पुणे में रहेंगे, जहां वे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, सदर्न कमांड से मुलाकात करेंगे। वह खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का दौरा करेंगे। यहां वे कैडेट्स को नेतृत्व, संयुक्त प्रशिक्षण और सहयोग पर संबोधन देंगे। इन दो दिनों में वे अन्य रक्षा सहयोग कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे।

यह उच्च स्तरीय यात्रा मजबूत और बढ़ती भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी की पुष्टि करती है और एक स्थिर, सुरक्षित और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता पर जोर देती है।