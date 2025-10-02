India Armenia Relations : आर्मेनिया के राष्ट्रीय दिवस समारोह पर भारत ने आपसी मित्रता की प्रतिबद्धता दोहराई

नई दिल्ली: नई दिल्ली में आर्मेनिया के राष्ट्रीय दिवस समारोह में विदेश मंत्रालय (एमईए) सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और पश्चिम एशियाई राष्ट्र के साथ स्थायी मित्रता के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

भारतीय दूत ने दोनों देशों के बीच संबंधों के प्रति नई दिल्ली की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और दोनों देशों के नेतृत्व के बीच हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बातचीत को और आगे बढ़ाया।

'एक्स' पर, भारत के विदेश मंत्रालय ने पोस्ट किया, "सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने आर्मेनिया गणराज्य के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने इतिहास में निहित भारत-आर्मेनिया की दीर्घकालिक मित्रता के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो दोनों देशों के नेतृत्व के बीच हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बातचीत को और आगे बढ़ाती है।"

इससे पहले अगस्त में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान अपने अर्मेनियाई समकक्ष निकोल पाशिनयान से मुलाकात की थी और कहा था कि दोनों देशों के बीच मधुर और प्रगाढ़ संबंध हैं।

अपनी बातचीत के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। भारत और आर्मेनिया के बीच मधुर और प्रगाढ़ संबंध हैं, जो मित्रता और आपसी सहयोग पर आधारित हैं।"

इससे पहले मार्च में, आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयान ने ईएएम एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत का दौरा किया था।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने उपयोगी चर्चा की, जिसमें उन्होंने राजनीतिक आदान-प्रदान, व्यापार, आर्थिक, संपर्क, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों सहित बढ़ते भारत-आर्मेनिया द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की।

दोनों नेताओं ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों और फार्मास्यूटिकल्स में सहयोग की संभावनाओं पर सहमती जताई। बैठक के दौरान हुई चर्चाओं में संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर बहुपक्षीय सहयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। मंत्रियों ने साझा हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

इसके अलावा, फरवरी में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एयरो इंडिया 2025 के दौरान अपने अर्मेनियाई समकक्ष सुरेन पापिक्यान के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

इस बैठक ने दोनों पक्षों को द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित मामलों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया।

उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के बढ़ते महत्व को स्वीकार किया, जो सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग के बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय प्रशिक्षण सहयोग और संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर चर्चा की।