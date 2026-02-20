India US AI Partnership : भारत-यूएस ने सभ्य समाज की सलाह को ठुकराकर अपने देश की किस्मत अपने हाथों में ली: जैकब हेलबर्ग

नई दिल्ली: इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, यूएस के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग और व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के डायरेक्टर माइकल क्रैट्सियोस शामिल हुए। तीनों ने समिट में अपना संबोधन दिया।

अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने कहा, "आज हम पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ कागज पर लिखा एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक साझा भविष्य के लिए एक रोडमैप है। पुराने जमाने की एक लाइन है जो एलेक्जेंडर महान से जुड़ी है, जिसमें मशहूर तौर पर कहा गया था कि एशिया के लोग गुलाम इसलिए थे क्योंकि उन्होंने अभी तक 'नहीं' शब्द बोलना नहीं सीखा था। एलेक्जेंडर खुद को एक विजेता के तौर पर देखता था जो दुनिया की प्रजा से बात कर रहा था और आठ साल तक 11,000 मील का सफर करने के बाद, भारत में ही एलेक्जेंडर को आखिरकार अपना मुकाबला मिला और उसने अपनी जगह बदल ली। वह इंडिया को नहीं जानता था और इंडिया ने 'नहीं' कहा। सच तो यह है कि हमारे दोनों देश इसी शब्द से बने हैं।"

हेलबर्ग ने आगे कहा, "हमारे दोनों देशों ने 'नहीं' कहना सीखकर अपनी आजादी का दावा किया। हम वो लोग हैं जिन्होंने समंदर पार के राजा को देखा और चुपचाप मानने से मना कर दिया। हमने सभ्य समाज की सलाह को ठुकरा दिया और सदियों के कॉलोनियल राज को तोड़कर अपनी किस्मत अपने हाथों में ले ली। विरोध की वह भावना, खुद के फैसले पर जोर देना ही वह आग है जो हमारे दोनों डेमोक्रेसी के दिल में जलती है। और आज हमसे एक बार फिर उस भावना को जगाने की अपील की जा रही है। बहुत लंबे समय से, हमने अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की नींव को हिलने दिया है।"

उन्होंने कहा कि हम खुद को एक ग्लोबल सप्लाई चेन से जूझते हुए पाते हैं जो बहुत ज्यादा एक जगह जमा है। हम देखते हैं कि हमारे दोस्त और साथी रोज आर्थिक दबाव और ब्लैकमेल की धमकियों का सामना कर रहे हैं। अपनी आजादी और खुशहाली के बीच चुनने के लिए मजबूर होकर, हमने बॉर्डर पार से एक कीस्ट्रोक से एक महान भारतीय शहर की रोशनी को बुझते देखा है।

डायरेक्टर माइकल क्रैट्सियोस ने कहा, "अमेरिका एआई की जन्मभूमि है और उन फ्रंटियर कंपनियों और हाइपरस्केलर्स का घर है जिन्होंने इस अहम पल की शुरुआत की है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। पिछले साल व्हाइट हाउस लौटने के कुछ ही दिनों के अंदर, राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को एआई लीडरशिप के लिए फिर से कमिट किया। उन्होंने पिछली सरकार के तथाकथित डिफ्यूजन फ्रेमवर्क को रद्द कर दिया, जिसने एआई एक्सपोर्ट को रोका और भारत जैसे पार्टनर देशों को कथित तौर पर दूसरे दर्जे में रखा। पिछली गर्मियों में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका का एआई एक्शन प्लान जारी किया, जो तीन स्तंभों पर आधारित एआई रेस जीतने की एक स्ट्रैटेजी है: इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल पार्टनरशिप।"

उन्होंने आगे कहा कि आज, अमेरिका की लीडिंग पोजीशन तेजी से बढ़ती यूएस एआई इंडस्ट्री में साफ तौर पर दिखाई देती है। हमारी सबसे बड़ी एआई और चिप कंपनियों के इंडिविजुअल मार्केट कैप पूरे एफटीएसई 100 से ज्यादा हैं। हमारी चार सबसे बड़ी एआई कंपनियां इस साल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 700 बिलियन डॉलर खर्च करने का प्लान बना रही हैं, जो चांद की सतह पर अमेरिकी कदम रखने की लागत से तीन गुना ज्यादा है।

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, "पैक्स सिलिका में भारत की एंट्री सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। यह स्ट्रेटेजिक और जरूरी है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट कि वह चैलेंजर्स को टक्कर दे सके। भारत की इंजीनियरिंग की गहराई इस जरूरी कोएलिशन के लिए जरूरी क्षमता देती है। टैलेंट के अलावा, भारत ने जरूरी मिनरल प्रोसेसिंग कैपेसिटी की दिशा में भी जरूरी कदम उठाए हैं और यह कुछ ऐसा है जिसमें हम भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। ऐसी नीतियां जो अमेरिका-भारत तकनीकी सहयोग को मजबूत करेंगी, आने वाले सालों में एआई इनोवेशन और अपनाने को पावर देंगी। हम दुनिया के साथ, और खासकर भारत जैसे पार्टनर्स के साथ भरोसेमंद एआई टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं।"

--आईएएनएस