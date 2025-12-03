इमरान से मिलने के बाद बोलीं बहन उज्मा, 'दी जा रही मानसिक यातना, भाई ने असीम मुनीर को बताया जिम्मेदार'

रावलपिंडी, 2 दिसंबर (आईएएनएस)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने के बाद बहन उज्मा ने मीडिया से बताया कि शारीरिक तौर पर तो वो ठीक हैं लेकिन उन्हें मानसिक यातना दी जा रही है।

उज्मा ने मंगलवार को पिंडी के आदियाला जेल में भाई से मुलाकात की। उन्होंने जेल में 20 मिनट बिताए। पीटीआई के आधिकारिक एक्स पोस्ट में एक वीडियो क्लिप है जिसमें मीडिया ने जब उनकी सेहत को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, "वो ठीक हैं, लेकिन बेहद गुस्से में थे। उन्होंने (इमरान) कहा कि जेल में न किसी से मिलने दिया जाता है, न कोई कम्युनिकेशन है। मुझे मानसिक यातना दी जा रही है, और इसके पीछे असीम मुनीर है।"

असीम मुनीर पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हैं।

पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट जियो न्यूज ने बताया कि मुलाकात के बाद अदियाला जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उज्मा ने कहा, "मैं अपनी बहनों (अलीमा खान और नोरीन खान) से सलाह-मशविरा करने के बाद डिटेल में अपडेट दूंगी।"

मंगलवार को ही उज्मा को इमरान से मिलने की इजाजत दी गई थी। डॉन ने जेल अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी थी। पिछले कुछ हफ्तों से इमरान खान के दल और उनकी बहनों समेत दोनों बेटों ने खैरियत को लेकर आशंका जताई थी। कोर्ट के आदेश के बावजूद पार्टी नेतृत्व और उनके परिवार को पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने से रोका गया था।

पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) के बाहर धरना करने और फिर जेल की तरफ मार्च करने की धमकी दी थी।

मंगलवार को होने वाले प्रदर्शन से पहले, इस्लामाबाद और रावलपिंडी प्रशासन ने दोनों शहरों में धारा 144 लगा दी गई थी।

दरअसल, मुलाकात के लिए मना करने पर तनाव की स्थिति बन गई थी। पिछले महीने के आखिर में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी को आठवीं बार खान से मिलने नहीं दिया गया था, जबकि उन्होंने 16 घंटे तक धरना भी दिया था। इसके बाद ही मंगलवार को विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया गया था।

