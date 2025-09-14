इक्वाडोर : सैनिकों की वेशभूषा में आए हमलावरों ने की गोलीबारी, 7 की मौत

क्विटो, 14 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तरी-पश्चिमी इक्वाडोर के सैंटो डोमिंगो डे लॉस त्साचिलास में सैनिकों की वेशभूषा में आए बंदूकधारियों ने एक पूल हॉल के अंदर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस हमले में तीन अन्य घायल हुए हैं।

स्थानीय समाचार एजेंसी प्रिमिसियास के हवाले से न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि हमलावर रात करीब 10:30 बजे एक वाहन में सवार होकर नुएवो अमानेसर इलाके में स्थित पूल हॉल में पहुंचे और ग्राहकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी।

यह सैंटो डोमिंगो डे लॉस त्साचिलास प्रांत में एक महीने से कम समय में पूल हॉल में हुई दूसरी सामूहिक गोलीबारी है। पुलिस के अनुसार, 17 अगस्त को इसी तरह के हमले में सात लोगों की जान चली गई थी।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार की गोलीबारी में मारे गए लोगों में से एक और दो घायल लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड था। ये रिकॉर्ड नशा तस्करी, आपराधिक गिरोह से जुड़ाव, हत्या और चोरी जैसे अपराधों के लिए थे।

स्थानीय मीडिया द्वारा साझा की गई तस्वीरों में कई लोग काले कपड़ों में, जैकेट और टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। वे मौके पर पहुंचे और लोगों पर गोली चलाने लगे, जिससे लोग तुरंत जमीन पर गिर पड़े।

बेनावाइड्स ने बताया कि हमलावरों द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया वाहन शहर के दूसरे हिस्से में जला हुआ मिला।

इक्वाडोरियन ऑर्गनाइज्ड क्राइम ऑब्जर्वेटरी के अनुसार, इक्वाडोर में 2025 की पहली छमाही में 4,619 हत्याएं दर्ज की गईं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 47 प्रतिशत अधिक है और देश के इतिहास में छह महीनों का सबसे अधिक आंकड़ा है।

देश ने ड्रग तस्करी गिरोहों के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है, जब से इक्वाडोर के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने जनवरी 2024 में हिंसा के बढ़ते मामलों के कारण 'आंतरिक सशस्त्र संघर्ष' की स्थिति घोषित की थी।

--आईएएनएस

एफएम/