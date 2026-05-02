इक्वाडोर की विदेश मंत्री गैब्रिएला का भारत दौरा, द्विपक्षीय संबंधों को मिला नया बल

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। इक्वाडोर की विदेश और मानव गतिशीलता मंत्री गैब्रिएला सोमरफेल्ड रोसेरो ने विदेश मामलों के उप मंत्री, राजदूत अलेजांद्रो डावालोस के साथ भारत की दो-दिवसीय (29-30 अप्रैल) आधिकारिक यात्रा संपन्न की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को नई दिशा मिली।

यात्रा के दौरान व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। रोसेरो ने 29 अप्रैल को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की, जिसमें दोनों पक्षों ने फार्मा, कृषि, निवेश, डिजिटल तकनीक और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान इक्वाडोर ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के औपचारिक पत्र भी सौंपे।

दोनों देशों ने क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स (क्यूआईपी) के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारत अगले पांच वर्षों में इक्वाडोर को 12 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता देगा, जिससे सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।

यात्रा के दौरान इक्वाडोर की मंत्री ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की, जहां प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (पीटीए) के रोडमैप, फार्मा निर्यात और तांबा और सोना जैसे खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा हुई।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी वार्ता की। इस दौरान सस्ती दवाओं, चिकित्सा प्रणालियों और भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एमओयू पर भी सहमति जताई।

रोसेरो ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थित जन औषधि केंद्र का दौरा किया और भारत में सस्ती दवाओं के मॉडल को समझा, जिसे इक्वाडोर में लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

डिजिटल क्षेत्र में, उन्होंने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पहल में रुचि दिखाई, जिसमें यूपीआई जैसे भुगतान सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) और आधार जैसी पहचान प्रणाली शामिल हैं।

यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को राजघाट पर श्रद्धांजलि दी और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित बैठक में भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बातचीत की। साथ ही, नई दिल्ली स्थित इक्वाडोर दूतावास में सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन भी किया।

यह यात्रा नवंबर 2025 में क्वीटो में भारतीय दूतावास खुलने के बाद हुई है, जो भारत-इक्वाडोर संबंधों के बढ़ते महत्व को दर्शाती है।

--आईएएनएस

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