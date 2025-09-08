अन्तरराष्ट्रीय

इजरायल: यरुशलम में बंदूकधारियों ने बरसाई गोलियां, बस सवार पांच की मौत

Sep 08, 2025, 11:03 AM

यरूशलम, 8 सितंबर (आईएएनएस)। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सोमवार को यरूशलम के रामोट जंक्शन पर गोलीबारी में पांच लोग मारे गए।

मैगन डेविड एडोम (एमडीए) एम्बुलेंस सेवा ने बताया कि चार पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांचवें की अस्पताल में मौत हो गई।

एमडीए के अनुसार, सात अन्य की हालत गंभीर है, दो की हालत स्थिर है और तीन की बेहतर है।

द टाइम्स ऑफ इजरायल ने चैनल 12 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि हमले के लिए जिम्मेदार दो आतंकवादियों को एक सैनिक और एक हथियारबंद हरेदी युवक ने गोली मार दी।

पुलिस ने बताया कि "मौके पर मौजूद एक सुरक्षा अधिकारी और एक नागरिक ने आतंकवादियों पर गोलियां चलाईं और उन्हें मार गिराया गया।"

पुलिस ने एक बयान में कहा कि उप पुलिस प्रमुख अवशालोम पेलेड बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस सैपर भी गोलीबारी स्थल पर मौजूद हैं और संभावित विस्फोटकों की जांच कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि हमले के बाद, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षा विभाग के प्रमुखों संग "सुरक्षा आकलन" कर रहे हैं।

उप विदेश मंत्री शैरेन हास्केल ने भी हमले की निंदा की और कहा, "यरूशलम में एक दुखद सुबह: दो आतंकवादी रूट 62 पर एक बस में सवार हुए और यात्रियों व राहगीरों पर गोलीबारी शुरू कर दी। कई लोग मारे गए और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।"

संवेदना व्यक्त करते हुए, उन्होंने कहा, "हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिजनों के साथ हैं। इजरायली नागरिक उन लोगों के खिलाफ मजबूती से और एकजुट होकर खड़े रहेंगे जो हमें नष्ट करना चाहते हैं।"

बस में सवार एक महिला ने उस भयानक हमले के बारे में बताया।

चैनल 12 से बात करते हुए, उन्होंने कहा, "...जैसे ही (ड्राइवर) ने दरवाजा खोला... आतंकवादी आ गए। यह भयानक था। मैं पिछले दरवाजे पर थी, मैं सब पर गिर पड़ी और बच निकली, मैंने खुद को बचा लिया।"

महिला ने बताया कि जब तक गोलीबारी बंद नहीं हुई और आतंकवादी मारे नहीं गए, तब तक वह पास में ही एक अन्य वाहन के नीचे छिपी रहीं।

उन्होंने आगे कहा, "वहां इतनी गोलीबारी हो रही थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहां खड़ी हूं। वो मेरी सोच से परे था।"

--आईएएनएस

केआर/

