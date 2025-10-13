इजरायली संसद में पीएम नेतन्याहू बोले 'ट्रंप मेरे सबसे अच्छे मित्र'

तेल अवीव, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। इजरायल की संसद केसेट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान ट्रंप की मध्यस्थता से नेतन्याहू ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के साथ फोन पर चर्चा भी की। इसके बाद संसद को नेतन्याहू ने संबोधित किया और कहा कि ट्रंप उनके सबसे अच्छे मित्र हैं।
नेतन्याहू ने कहा कि ट्रम्प व्हाइट हाउस में इजरायल के अब तक के सबसे 'सबसे अच्छे दोस्त' हैं और कहा कि वे दोनों 'इस शांति' के लिए प्रतिबद्ध हैं। ट्रम्प इजरायल के अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने नेसेट को बताया, "डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इजरायल के अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं।"
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, "किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायल के लिए इतना कुछ नहीं किया है, और जैसा कि मैंने वाशिंगटन में कहा था, जो उन्होंने किया उसके आसपास तो कोई भी नहीं है।"
ट्रंप की गाजा योजना के संदर्भ में, नेतन्याहू ने कहा कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है "जो हमारे क्षेत्र में शांति के ऐतिहासिक विस्तार का द्वार खोलता है। मैं इस शांति के लिए प्रतिबद्ध हूं, आप इस शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम सब मिलकर इस शांति को प्राप्त करेंगे।"
उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव "हमारे क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र से परे शांति के ऐतिहासिक विस्तार का द्वार खोलता है।"
नेतन्याहू सरकार ने पिछले हफ्ते ट्रंप की गाजा शांति योजना के पहले चरण को मंजूरी देते समय युद्ध समाप्त करने के लिए मतदान नहीं किया था। ट्रंप ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि "युद्ध समाप्त हो गया है।"
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिब्रू में उनसे कहा कि "आप हमारे लोगों के इतिहास में अंकित रहेंगे।"
नेतन्याहू ने कहा, "आप मानवता के इतिहास में पहले ही अंकित हो चुके हैं। हम अपने दोस्तों को याद करते हैं, और हमारे बाकी बंधकों को वापस लाने में आपकी महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका को जानते हैं।"
नेतन्याहू ने कहा, "धन्यवाद, राष्ट्रपति ट्रंप।" "धन्यवाद।"
इसके बाद अंग्रेजी में नेतन्याहू ने यरुशलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने, अमेरिकी दूतावास को राजधानी में स्थानांतरित करने, गोलान हाइट्स पर इजरायली संप्रभुता को मान्यता देने, संयुक्त राष्ट्र में इजरायल का पक्ष लेने, वेस्ट बैंक में इजरायली अधिकारों को मान्यता देने, अब्राहम समझौते की मध्यस्थता करने, जेसीपीओए ईरान परमाणु समझौते से हटने और जून में ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया।
नेतन्याहू ने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इजरायल के अब तक के सबसे अच्छे दोस्त हैं।"
--आईएएनएस
केआर/