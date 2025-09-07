इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में 'ह्युमैनिटेरियन जोन' का किया ऐलान

यरूशलम, 6 सितंबर (आईएएनएस)। इजरायल डिफेंस फोर्सेस (आईडीएफ) ने उत्तर में गाजा शहर पर कब्जा करने के अपने नियोजित अभियान से पहले शनिवार को दक्षिणी गाजा पट्टी में एक नए 'ह्युमैनिटेरियन जोन' का ऐलान किया।

आईडीएफ के एक बयान में कहा गया है, "गाजा शहर में जमीनी अभियान के विस्तार और ऑपरेशन गिदोन के चैरिएट II के तहत हमास के गढ़ों पर कब्जा करने के मद्देनजर, खान यूनिस में यह मानवीय क्षेत्र स्थापित किया गया है।"

आईडीएफ ने कहा कि नए क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानवीय बुनियादी ढांचा मौजूद है, जिसमें फील्ड अस्पताल, पानी की पाइपलाइनें जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ ही भोजन, तंबू, दवाइयां और चिकित्सा उपकरणों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, आईडीएफ के अरबी भाषा के प्रवक्ता अविचाय अद्राई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में गाजा शहर के निवासियों से इस अवसर का लाभ उठाने और जल्द से जल्द 'ह्युमैनिटेरियन जोन' में जाने का आह्वान किया। इजरायली सेना ने कहा कि जमीनी अभियान के विस्तार के साथ-साथ, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समन्वय से क्षेत्र में मानवीय सहायता और इसके बुनियादी ढांचे में समायोजन निरंतर जारी रहेगा।

इस बीच, आईडीएफ ने शनिवार को जारी एक अन्य बयान में खुलासा किया कि उसकी दक्षिणी कमान ने गाजा शहर क्षेत्र में हमास द्वारा इस्तेमाल की जा रही एक बहुमंजिला इमारत पर हमला किया।

इससे पहले आईडीएफ ने अपने बयान में विस्तार से बताया, "हमास के आतंकवादियों ने इमारत में खुफिया जानकारी जुटाने वाले उपकरण लगाए और इलाके में आईडीएफ बलों की स्थिति पर नजर रखने के लिए निगरानी चौकियां स्थापित कीं। इलाके में आईडीएफ बलों के युद्धाभ्यास की तैयारी के तहत, संगठन के आतंकवादियों ने इमारत के पास कई विस्फोटक उपकरण लगाए, जिनका उद्देश्य हमारे बलों को नुकसान पहुंचाना था। हमास ने इमारत के पास भूमिगत बुनियादी ढांचा स्थापित किया है, जहां से संगठन के आतंकवादी हमारे बलों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां संचालित करते हैं।"

बयान में आगे कहा गया है, "हमले से पहले, नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की संभावना को कम करने के लिए कदम उठाए गए थे, जिनमें लोगों को चेतावनी देना, सटीक हथियारों का इस्तेमाल करना, हवाई निगरानी और अतिरिक्त खुफिया जानकारी शामिल थी। गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन व्यवस्थित रूप से अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं, जबकि नागरिक संस्थानों और लोगों का आतंकवादी गतिविधियों के लिए निजी ढाल के रूप में क्रूरतापूर्वक शोषण करते हैं। आईडीएफ गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बल और दृढ़ संकल्प के साथ कार्रवाई करना जारी रखेगा।"

--आईएएनएस

केआर/