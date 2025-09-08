अन्तरराष्ट्रीय

इजरायली रक्षा मंत्री ने हमास को दी 'अंतिम चेतावनी', बोले- गाजा के आसमान से टकराएगा 'शक्तिशाली तूफान'

Sep 08, 2025, 11:03 AM

यरूशलम, 8 सितंबर (आईएएनएस)। इजरायली रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने सोमवार को चेतावनी दी कि गाजा शहर के आसमान में आज एक शक्तिशाली तूफान आएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह हमास को बंधकों को रिहा करने और अपने हथियार डालने की अंतिम चेतावनी है।

काट्ज ने कहा कि इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) गाजा में हमास आतंकवादियों को हराने के लिए युद्धाभ्यास का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है।

काट्ज ने एक्स पोस्ट में कहा, "आज गाजा शहर के आसमान से एक शक्तिशाली तूफान टकराएगा और आतंकी टावरों की छतें हिल जाएंगी। यह गाजा और विदेशों में आलीशान होटलों में बैठे हमास के हत्यारों और बलात्कारियों के लिए एक अंतिम चेतावनी है: बंधकों को रिहा करो और अपने हथियार डाल दो - वरना गाजा तबाह हो जाएगा और तुम भी तबाह हो जाओगे। आईडीएफ योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है - और गाजा पर कब्ज़ा करने के लिए युद्धाभ्यास का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है।"

द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक काट्ज का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इजरायल उत्तरी पट्टी में स्थित गाजा शहर पर कब्जा करने के लिए एक बड़े हमले की योजना बना रहा है, एक ऐसा शहर जहां हालिया निकासी से पहले लाखों निवासी शरण लिए हुए थे।

रविवार को, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अब तक 1,00,000 से ज्यादा लोग इस क्षेत्र को छोड़ चुके हैं। हाल के दिनों में, आईडीएफ ने गाजा शहर में निकासी चेतावनियों के बाद हर दिन एक ऊंची इमारत पर हमले किए हैं। उनका दावा है कि आतंकवादी समूह हमास इन इमारतों का इस्तेमाल कर रहा है। कब्जे की कार्रवाई से पहले लोगों को शहर छोड़ने के लिए प्रेरित करने के प्रयास के तहत भी इन हमलों को रोका गया है।

द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, कई दिनों में तीसरी बार, आईडीएफ ने रविवार को गाजा शहर में एक ऊंची आवासीय इमारत पर हमला किया, जिसके बारे में उसने कहा कि इसका इस्तेमाल हमास कर रहा था। इलाके के लोगों को खाली करने की कई चेतावनियां जारी करने के बाद ये हमले किए गए। इजरायल को तीन हफ्तों में पहली बार गाजा से रॉकेट हमले का भी सामना करना पड़ा। किसी के घायल होने या नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है।

